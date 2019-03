VEREADORES DE CURITIBA DÃO A SI MESMOS MAIS OPÇÕES DE CARGOS NO GOVERNO

Texto aprovado permite que os parlamentares sejam assessores na administração pública estadual e federal sem perder o mandato. Projeto final é totalmente contrário ao original

A Câmara de Curitiba aprovou em segundo turno, na sessão desta segunda-feira (11), um projeto que amplia a possibilidade de vereadores da capital de ocupar cargos públicos fora do Legislativo. Pelo texto, fica permitido que os parlamentares sejam assessores na administração pública nos âmbitos estadual e federal, o que hoje é vedado pela Lei Orgânica municipal.

Por outro lado, o projeto proíbe a participação de vereadores na presidência, superintendência ou diretoria de organizações sociais (OSs) ou da sociedade civil de interesse público (Oscips) que prestem serviços ao município.

A matéria levada a plenário difere significativamente da apresentada originalmente. De autoria do vereador Professor Euler (PSD), o projeto inicial impedia que parlamentares ocupassem cargos no Executivo, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Nesses casos, segundo o texto, o vereador teria que renunciar ao mandato, ou seja, não poderia retornar à Câmara caso fosse exonerado antes do término da legislatura.

“O Executivo é fiscalizado pelo Legislativo. Na medida em que um vereador ocupa um cargo no Executivo, ele não só deixou de fiscalizar como se tornou membro do órgão que ele deveria monitorar. O suplente, por sua vez, fica com as mãos atadas, porque o prefeito pode usar a situação para barganhar votos na Câmara”, defendeu Euler em entrevista à Gazeta do Povo.

Trâmite diferente

A alteração completa do texto ocorreu durante a tramitação. Como a proposta, apresentada no início de 2017, é uma emenda à Lei Orgânica, a matéria passou por um rito distinto na Câmara de Curitiba. Para ir a plenário, o texto precisou ser apreciado em uma comissão especial, formada por nove vereadores. Os parlamentares foram indicados pelos líderes dos blocos, respeitando a proporcionalidade da Casa.

Foi na comissão que as mudanças foram feitas, por meio da apresentação de um substitutivo geral assinado por diversos vereadores. O novo projeto não só esvaziou a proposta inicial como também ampliou as possibilidades de cargos que podem ser ocupados pelos parlamentares. A substituição de um texto pelo outro foi aprovada na sessão do dia 27 de fevereiro, por 30 votos favoráveis, 3 negativos e uma abstenção.

A favor do substitutivo

Na votação desta segunda-feira (11), quando houve apreciação em segundo turno, a aprovação da proposta foi confirmada com 29 votos favoráveis. Foram contrários os parlamentares Noemia Rocha (MDB), Professor Euler (PSD) e Professora Josete (PT). Já Marcos Vieira (PDT) se absteve da votação.

Um dos autores do substitutivo e responsável pela relatoria da proposta na comissão especial, o vereador Bruno Pessuti (PSD) defendeu a matéria.

“Entendemos que o projeto inicial era muito amplo e acabava sendo muito restritivo, a ponto de penalizar um vereador que assumisse um cargo na administração direta. Partindo da premissa de que isso prejudicaria a fiscalização, estaríamos penalizando parlamentares capacitados e que poderiam fazer trabalhos excelentes no Executivo”, disse à reportagem.

Agora, o projeto segue para sanção do prefeito Rafael Greca (PMN).

Veja como votaram os vereadores:

(Com Gazeta do Povo)