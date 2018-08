VEREADORES COBRAM SOLUÇÃO PARA FALTA DE LEITOS E DEMORA EM EXAMES PREVENTIVOS

Requerimentos com pedido de providências foram aprovados na manhã desta terça-feira

A saúde foi um dos assuntos debatidos na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu nesta terça-feira (7/08) na retomada do período de sessões. Os vereadores aprovaram requerimentos cobrando posicionamento do Poder Executivo sobre a falta de leitos no Hospital Municipal e demora na realização de exames preventivos principalmente os relativos à saúde da mulher.

Um dos requerimentos pede informações da Secretaria Municipal de Saúde sobre a disponibilidade, demanda e motivo da demora na entrega dos resultados dos exames de mamografia. O autor da proposição, vereador Marcio Rosa, entrou com o pedido depois de ser procurado por diversas mulheres reclamando que não estão conseguindo o exame, inclusive as que apresentam nódulos.

Justificou que é inadmissível que não haja diagnóstico precoce de doença como o câncer. Apontou que o diagnóstico precoce é o que pode determinar a cura. O vereador Celino Fertrin afirmou que a questão do exame precisa ser resolvida com urgência devido a importância da prevenção.

Outro requerimento cobra providências da Secretaria Municipal de Saúde sobre a disponibilidade, demanda e motivo da demora na entrega dos resultados dos exames ginecológicos de citologia cervical (Papanicolau). Conforme a justificativa apresentada no documento pelo vereador Marcio Rosa, o exame está demorando de 30 a 45 dias. O exame é fundamental para o diagnóstico. Durante a sessão, os vereadores também observaram que vão buscar informações da 9ª Regional de Saúde sobre recolhimento de equipamentos que não estavam funcionando corretamente para o diagnóstico.

Falta de leitos no Hospital

A falta de leitos no Hospital Municipal foi outro tema abordado. Segundo os argumentos do autor da proposição, Márcio Rosa, a alegação é de que o Hospital atende regionalmente, mas a falta de leitos está prejudicando a população. Para ele, é preciso agir a fim de evitar perder vidas por falta de leitos ou negligência de gestores. Entende que se o hospital atende regionalmente precisa ter contrapartida financeira para isso e condições de atender a todos.

O vereador Elizeu Liberato sugeriu reunião com o Poder Executivo, chamar os gestores para tentar um entendimento para sugestões e providências. O vereador Tenente-Coronel Jahnke alertou para o grande número de acidentes de trânsito que superlota o hospital em especial o setor de emergência e Ortopodia. Propôs solucionar não só o serviço de atendimento, mas também ações preventivas com ações de orientação e campanhas de conscientização.

Pronto Atendimento Infantil

A vereadora Inês Weizemann também apresentou requerimento solicitando informações sobre a destinação dos recursos liberados para a construção do Pronto Atendimento Infantil – PAI em Foz do Iguaçu. Em abril do ano passado foi assinado pela Prefeitura e o Governo do Estado o termo de liberação de recursos para a implantação do Pronto Atendimento Infantil, no valor de R$ 1 milhão proveniente de emenda parlamentar.

Segundo informação repassada pelo gabinete da vereadora, a obra é projetada para atender crianças de 0 a 14 anos e também funcionaria como unidade de referência no atendimento pediátrico de urgência e emergência, além realizar procedimentos de atenção básica. “Na época, por meio da Secretaria de Planejamento, a Prefeitura vinha estudando um local para implantar o Pronto Atendimento. Um dos pontos onde a estrutura poderia ser instalada seria junto ao Centro de Nutrição, só que, desde então, não se ouviu mais falar sobre o projeto e nem sobre os recursos que foram repassados para Foz”, informou.

Todos os requerimentos serão enviados ao Poder Executivo para resposta, via ofício, no prazo de até 30 dias.

(Com CMFI)