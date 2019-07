VEREADORES COBRAM REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E MANUTENÇÃO E REFORMAS EM ESCOLAS E CMEIs

Requerimentos foram aprovados em plenário e a Câmara aguarda respostas da prefeitura

Os vereadores Marcio Rosa (PSD) e Jeferson Brayner (PRB) apresentaram sete requerimentos, aprovados em plenário, sobre obras de revitalização, manutenção e reformas em escolas e CMEIs, melhorias em parques como o Monjolo, além de informações e adequações do FOZTRANS e o uso de quiosques no Parque Ambiental Omar de Oliveira, no Porto Meira. Os requerimentos foram enviados à prefeitura que por força da Lei Orgânica terá que responder oficialmente dentro do prazo máximo de 30 dias.

Revitalização do Parque Monjolo

O vereador Jeferson Brayner (PRB) solicitou informações sobre estudos ou projeto que vise à revitalização do Parque Monjolo, visto que o local está com as calçadas quebradas, iluminação precária, acúmulo de lixo e água nos entornos, situação que favorece a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. O objetivo deste requerimento é o de cuidar e valorizar este, como tantos outros pontos de lazer da cidade.

Sinalização em áreas escolares

O vereador Marcio Rosa (PSD) requereu do Diretor-Superintendente do FOZTRANS informações acerca do andamento da Indicação n° 500/2018, sobre um estudo que viabilize a construção de faixa de pedestres elevada, bem como melhorias na sinalização viária horizontal e vertical em frente à Escola Municipal João da Costa Viana, na Avenida João Riccieri Maran, no Bairro Três Lagoas.

A preocupação se dá pelo fato de a escola estar situada em uma via com grande movimentação de veículos no horário de entrada e saída dos alunos, o que pode ser considerada uma situação de risco para os mesmos.

Marcio Rosa solicitou também informações sobre a Indicação n° 479/2018, quanto a instalação de sinalização vertical e horizontal, lombada com faixa de pedestre elevada e reformas da calçada de paver da Escola Municipal Monteiro Lobato, na Rua Ângela Aparecida de Andrade, bairro Porto Belo.

Outro requerimento apresentado pelo vereador solicita informações acerca do andamento dos pedidos na Indicação n° 443/2018, que trata de um estudo sobre a reforma e manutenção do Centro Municipal de Educação Infantil Novo Horizonte, localizado na Rua Luiz Carlos Pinheiro, n° 434, bairro Jardim Novo Horizonte.

Revitalização de quiosques em parque do Porto Meira

O vereador Jeferson Brayner (PRB) requereu informações quanto à existência de licitação para o uso dos quiosques ou projeto de revitalização das estruturas no Parque Ambiental Omar de Oliveira, situado na Avenida Morenitas, bairro Jardim das Flores, no Porto Meira. Em visita do vereador ao local, moradores reclamaram das péssimas condições do parque que está deteriorado, pichado, quebrado, com lixos acumulados e em situação de total abandono.

Relatos apontam que muitos usuários de drogas estão frequentando o local, trazendo desconforto para a população e as famílias que utilizam o espaço para lazer. Segundo Jeferson Brayner, o requerimento foi criado para colaborar com todos os trabalhos que vem sendo realizados pelos vereadores, ajudando a cidade a crescer e se desenvolver. “Nossa cobrança tem sido para a melhoria da cidade, com o olhar clínico de cada vereador e a necessidade que a comunidade tem enfrentado e repassado a nós”, afirmou Jeferson.

Manutenção e reformas em escolas e CMEIs

Marcio Rosa (PSD) solicitou informações quanto a Indicação n° 504/2018, sobre a construção de um novo muro, considerando que o atual está muito deteriorado, e também a construção de calçadas, visando a segurança e integridade física dos alunos, no entorno da Escola Municipal Profª Rosália de Amorim Silva, na Rua Cacique, no Jardim Canadá.

Ainda questionando a realização de Indicações já feitas, o parlamentar solicitou informações sobre a Indicação n° 474/2018, que trata da realização de reformas e manutenções no Centro Municipal de Educação Infantil Amor Perfeito, na Rua Zulema de Araújo Frasson, no bairro Cidade Nova II.

O vereador afirmou que as Indicações estão sendo devolvidas com respostas evasivas, sem conclusão ou esclarecimentos. Muitas até são realizadas, mas não é avisado ao vereador proponente. “Isso é um descaso do Executivo em relação ao trabalho realizado pela Câmara de Vereadores. A gente tem que fazer um requerimento para saber se nossas indicações foram realizadas”, reclamou Marcio.

Celino Fertrin (PDT) participou da discussão. “Sua indignação se multiplica nos pares desta casa em relação a falta de respeito com a população, porque quando se faz uma indicação é por que já houve uma falha. O governo municipal devia olhar isso com mais carinho”.

Os vereadores Edson Narizão (PTB) e Beni Rodrigues (PSB) também mostraram insatisfação em tom de cobrança quando as medidas solicitadas. “No mandato passado eles mandavam toda a lista de indicação de cada vereador. Agora, aproveito para solicitar da Secretaria responsável que volte a fazer isso. Precisamos deste respaldo”, disse Narizão.

Já o vereador Beni falou sobre a insatisfação da comunidade quando uma promessa não é cumprida. “Se você não apresenta nenhuma indicação você é criticado lá fora, mas se você apresenta 200 indicações, você gera expectativa na comunidade, que pensa nos benefícios que poderá ter, mas aí, nos deparamos com essa situação, em que a maioria delas não são realizadas”.

Prefeitura enfrenta problemas antigos

O vereador Marcelinho Moura (Podemos) fez uso da palavra durante a discussão dos requerimentos e destacou os problemas que já foram enfrentados por nosso município. “Nós pegamos uma herança de mais de R$ 100 milhões, além de diversos problemas anteriores, que conseguimos sanar, e hoje o prefeito consegue trabalhar bem na cidade”. Os vereadores destacaram ainda que há mais a aplaudir do que dizer contra, diante do esforço da administração e das melhorias.

Os vereadores esperam retorno do Poder Executivo em especial das secretarias responsáveis para que as indicações e requerimentos já apresentados sejam respondidos e executados.

(Com Câmara Foz)