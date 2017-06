Vereadores cobram cópia processo de inexigibilidade, da área de saúde, questionado pela imprensa

Tendo em vista notícias veiculadas na imprensa sobre supostas irregularidade no processo de inexigibilidade de licitação referente ao contrato n° 031/2017 da contratada Cristalink Serviços médicos, o Legislativo fez um requerimento (247/2017) solicitando cópia do contrato, pareceres técnicos e jurídicos a respeito do processo.

O objeto do referido contrato é prestação de serviços médicos, hospitalares, de média complexidade de assistência em diagnóstico na área de oftalmologia, tratamento clínico do aparelho de visão. O requerimento é de autoria dos Vereadores: Elizeu Liberato (PR), Marcio Rosa (PSD) e Celino Fertrin (PDT).

“Houve a notícia, então fizemos o requerimento para apurar a veracidade da notícia. Queremos ter a noção exata do que está acontecendo e isso vai clarear se houve alguma irregularidade nesse contrato ou não. Os documentos foram solicitados são para analisarmos as supostas ilicitudes divulgadas pela imprensa”, destacou o Vereador Elizeu Liberato, um autores do requerimento.

O Vereador Celino Fertrin (PDT), afirmou “estamos fazendo nossa obrigação de atender às denúncias e reivindicar providências”. O Vereador Marcio Rosa (PSD) e o Presidente da Casa, Rogério Quadros (PTB), contribuíram para o debate ressaltando o dever fiscalizatório da Câmara Municipal.

Em virtude do requerimento em pauta, a Secretária de Saúde, Inês Weizemann, compareceu ao Legislativo a fim de dar seu posicionamento sobre o contrato que foi questionado e às notícias veiculadas pela imprensa, tendo em vista que à época do processo de referida inexigibilidade de licitação, Inês Weizemann era Prefeita Interina do município.

“Não me manifestei na internet, porque não queria tomar meu tempo, que já é absorvido quase que integralmente pela Secretaria da Saúde. Ainda não conseguimos resolver muita coisa, mas estamos caminhando que a saúde volte a caminhar na cidade. Eu não tenho medo de nada, porque não fiz nada de errado. A verdade prevalece sempre. Me sinto no dever de esclarecer porque a população votou em mim e confia no meu trabalho”, destacou Inês Weizemann. O requerimento foi aprovado pelo plenário e encaminhado ao Executivo, do qual aguarda retorno e cópia dos documentos solicitados.

Com CMFI