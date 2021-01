Foz do Iguaçu: VEREADORES APRESENTARAM 14 REQUERIMENTOS ATÉ O MOMENTO

Legisladores fazem cobranças e querem providências do Executivo Municipal para problemas da cidade.



PRIMEIRO REQUERIMENTO DO ANO FOI APRESENTADO PELO VEREADOR ROGÉRIO QUADROS – Até o momento, os vereadores da nova legislatura apresentaram 14 requerimentos, sendo o primeiro deles do vereador Rogerio Quadros. Está pedindo informações sobre investimentos em cinco escolas que já deveriam ter ocorrido, mas até agora nada. Érico Veríssimo, no Jardim São Paulo; Oswaldo Cruz, no Jardim Manaus; Antônio Gonçalves Dias, no Campos do Iguaçu; Professor Benedicto João Cordeiro, no Jardim Tarobá; e Frederico Engel, no Jardim Copacabana.

Reeleito para o segundo mandato, Rogério Quadros já mostra que não está na Câmara para passar a mão na cabeça de ninguém. Apresentou outro requerimento solicitando informações sobre eventual planejamento ou estudos para melhorias na Avenida Brasil. No documento, o vereador requer da prefeitura inclusive o prazo para apresentar o planejamento e quais as melhorias que serão realizadas. O vereador entende que com planejamento e ações da prefeitura, a Avenida vai atrair mais turistas e também ser uma ótima opção para os moradores da cidade.

ANICE PEDE DEBATE SOBRE FEMINICÍDIO – A vereadora Anice Gazzaoui, que também é advogada, entrou com requerimento pedindo realização de audiência pública para debater a violência contra a mulher e o feminicídio. Pretende com isso definir propostas para medidas concretas de combate e prevenção. “A sociedade e o Poder Público não podem fechar os olhos para esse grave problema que afeta milhares de mulheres em nossa cidade. Precisamos reunir todos os segmentos e encontrar propostas para medidas eficazes e que sejam implantadas”, destacou Anice. Ela informou que o Brasil já ocupa a 5ª posição no ranking mundial em feminícidio. “Os crimes de lesão corporal lideram o número de ações penais nos juizados especiais. O agressor é conhecido ou parente da vítima em 64,2% das notificações. E mais: a residência da vítima é onde ocorrem 52,7% dos casos”, revelou a vereadora.

DESCASO EM TRÊS LAGOAS VIRA DOR DE CABEÇA PARA VEREADOR E PREFEITO – A falta de investimentos da prefeitura em Três Lagoas, que é uma das regiões que mais cresce na cidade, se transformou numa grande dor de cabeça para o vereador João Morales e para o prefeito Chico Brasileiro. A verdade é que João Morales cresceu politicamente às custas do prefeito Chico que lhe deu cargo de diretor e caneta cheia na Secretaria de Esportes. Nas eleições, Morales saiu candidato pelo DEM, partido que na hora h virou de oposição. E agora o vereador vem sendo pressionado pelo povo de Três Lagoas. Por conta disso, Morales já saiu atirando na administração.

O vereador entrou com requerimento sobre uma obra inacabada no bairro. Os serviços seguiam a todo vapor durante a campanha, mas até o momento não foram concluídos na Rua Ernesto Gayer, em Três Lagoas. O vereador empombou e agora quer saber até mesmo todos os detalhes da planilha de serviços, custo da obra e o prazo de conclusão. “A população sofre há mais de nove meses com a execução das obras, tendo enormes prejuízos”, reclamou o vereador.

João Morales também está sarneando o prefeito com requerimento sobre a execução das obras no campo de futebol e área de lazer na Rua das Açucenas e Rua das Papoulas, no Bairro Bourbon. Nesse local, os serviços também teriam sido mal feitos.

VEREADOR JAIRO CARDOSO TAMBÉM SOFRE PRESSÃO EM TRÊS LAGOAS – O vereador Jairo Cardoso, mais um dos novos da legislatura, já percebeu que as coisas não são fáceis. Não é só melzinho na chupeta com cargos de assessoria e altos salários na Câmara. A exemplo do que ocorre com João Morales, ele também vem sendo pressionado pela população de Três Lagoas, um dos bairros mais abandonados pela gestão de Chico Brasileiro. O curioso é que Jairo Cardoso, do mesmo partido de Morales, o DEM, que na teoria é oposição ao governo municipal, votou na chapa apoiada por Chico Brasileiro para mesa da Câmara. Tascou o voto na chapa de Ney Patrício, que é o maior aliado de Brasileiro no Legislativo.

Para mostrar serviço, Cardoso vai ter que se rebolar porque as cobranças começaram cedo. Pressionado pelo povo de Três Lagoas, ele se viu obrigado a apresentar requerimento questionando a prefeitura. Uma das cobranças é o recapeamento asfáltico no Loteamento Jacqueline, na grande Três Lagoas, obra prometida e não cumprida por Chico Brasileiro. São 9 ruas e o vereador quer saber do prefeito quando vai sair o asfalto lá.

YASMIN HACHEM QUER SABER QUAIS OS AUTÔNOMOS QUE ESTÃO DEVENDO ISS PARA A PREFEITURA – A vereadora Yasmin Hachem, do MDB, partido do Nilton Bobato, aliadíssimo do prefeito Chico desde as trincheiras do PCdoB, resolveu questionar o Poder Executivo sobre quem está devendo imposto na prefeitura, especificamente os coitados dos autônomos que hoje trabalham de dia para ter o que comer a noite. Isso, se não bastasse a bomba que o prefeito jogou nas costas do povo e dos empresários com aumento de impostos nesse ano como IPTU.

Vale lembrar que Yasmin, além da nomeação de 4 assessores com altos salários na Câmara, emplacou também o namorado em cargo CC na prefeitura ganhando mais de R$ 10 mil por mês. A vereadora quer a relação completa dos autônomos inadimplentes. Quer saber também quantos mudaram o domicílio tributário para municípios próximos; Quanto a prefeitura arrecadou ano passado e quanto teria arrecadado se todos tivessem pago o ISS. É bom saber que nessa mesma classificação de autônomos, a vereadora quer levantar também informações sobre tributo de ISS pagos por profissionais liberais como advogados, arquitetos e engenheiros.

Veja o documento:

ENQUANTO ISSO, ALEX MEYER SE INTERESSA PELO CONSELHO DA JUVENTUDE – O Conselho da Juventude, órgão que ninguém nunca ouviu dizer se trouxe qualquer coisa de útil para a cidade, passou a ser a preocupação do vereador Alex Meyer, mais um dos novatos da Câmara. Meyer se elegeu pelo Progressistas, partido que foi concorrente do atual prefeito, mas no primeiro dia do ano já estava na base de apoio. Por parte do partido, zero caráter e zero ética na política. O vereador se viu obrigado a bandear-se para o lado de Chico Brasileiro e esqueceu que o compromisso é com o eleitor.

Entretanto, Meyer apresentou dois requerimentos na Câmara, um deles perguntando à prefeitura sobre a composição e funcionamento do Conselho da Juventude. O outro requer informações sobre providências que estão sendo adotadas pela prefeitura para resolver o problema dos alagamentos, assunto que está desgastando e muito o prefeito Chico nestes últimos dias.

GALHARDO QUER SABER DA TRINCHEIRA NO CTG CHARRUA – O vereador Admilson Galhardo, que durante as eleições foi um crítico ferrenho da administração de Chico Brasileiro, apresentou um requerimento para saber do chefe do Executivo às quantas andam as negociações sobre a implantação de trincheira na BR-277, na altura do CTG Charrua. Está questionando e solicitando informações detalhadas sobre quais estudos já foram realizados, quais recursos e parcerias pretendidos, bem como o prazo para início das obras. Esse assunto ainda vai dar muito que falar.

