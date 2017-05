Vereadora Rosane Bonho (PP) questiona fornecimento de alimentos para UPA

O fornecimento de refeições aos funcionários e pacientes da Unidade de Pronto Atendimento João Samek – UPA foi tema de cobrança via requerimento da Vereadora Rosane Bonho, a qual questiona o Executivo sobre empresa que fornece essas refeições.

Segundo Informações do requerimento 166/2017, aprovado na sessão do último dia 02 de maio, e já encaminhado ao Executivo, funcionários e pacientes estão levando alimentos de suas casas. A requisição da vereadora solicita a indicação do nome da empresa responsável pelo fornecimento desses alimentos.

“Desde de 17 de dezembro de 2016 não é fornecido alimento para funcionários e pacientes na unidade. O familiar se quer ver o paciente alimentado está levando o alimento de sua residência. Sabemos que toda alimentação fornecida no âmbito hospitalar precisa passar por um nutricionista”, enfatizou a Vereadora Rosane Bonho (PP).

“Vamos acompanhar de perto como está se dando, além da qualidade, se o serviço contratado está sendo entregue. Precisamos desse contrato, precisamos acompanhar”, afirmou o Vereador Marcio Rosa (PSD).

Com a aprovação do requerimento em plenário, o legislativo aguarda a resposta da Prefeitura, em forma de ofício.

Com CMFI