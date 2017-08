Vereadora Nanci cobra implantação de Programa Móvel de coleta de sangue

A preocupação com saúde, doação de sangue e medula óssea motivou a Vereadora Nanci R. Andreola (PDT) a entrar com um requerimento na Casa de Leis solicitando que o Executivo cumpra a Lei Municipal 3.646/2009, que trata da implantação do Programa móvel e itinerante de coleta de sangue e cadastramento de doadores de órgãos e medula.

O requerimento nº 425/2017 foi discutido e recebeu aprovação plenária. “Essa é uma lei que já existe, o custo não é alto, é necessário somente uma vontade política para colocar em prática. Sabemos da necessidade de cadastramento, ninguém está livre de sofrer um acidente, passar por um procedimento cirúrgico, que precise de sangue. Ela é uma lei, só que nunca foi colocada em prática”, afirmou a requerente Vereadora Nanci R. Andreola (PDT).

“Já trabalhei no hemonúcleo e sei da real necessidade aqui de Foz do Iguaçu. Antigamente precisávamos buscar sangue nos municípios lindeiros. Não espere precisar para que alguém da sua família venha a precisar para então doar sangue”, destacou a Vereadora Rosane Bonho (PP). “Quando se doa sangue é necessário fazer vários exames, como os de toxoplasmose, hepatite, então ainda a pessoa realiza uma ação em benefício do outro e dela mesma”, disse Dr.Brito (PEN).

A Lei, em questão, fixa que Poder Público poderia firmar convênios para implantação do Programa, a fim de der conhecimento das pessoas que tem interesse de fazer doação e cadastro. Com a aprovação, o requerimento aguarda resposta do Prefeito.

Com CMFI