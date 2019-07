VEREADORA ANICE TOMA POSSE NA CÂMARA NESTA TERÇA-FEIRA, 30

Anúncio foi feito pela assessoria de comunicação da câmara municipal

A vereadora Anice Gazzaoui toma posse do cargo nesta terça-feira, 30, na Câmara Municipal. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do legislativo. Anice conseguiu o direito a vaga após o STJ emitir liminar derrubando a medida restritiva que impedia a vereadora de assumir cargos públicos e em seguida o Tribunal de Justiça do Paraná anular o processo de cassação imposto pelo legislativo municipal.

Anice Gazzaoui é investigada na Operação Pecúlio.

Confira a nota:

Por determinação judicial, a vereadora Anice Gazzaoui será reconduzida às funções legislativas nesta terça-feira, na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Após receber parecer jurídico sobre o pedido protocolado pela vereadora, o presidente da Câmara, Beni Rodrigues, agendou para esta terça-feira, 30 de julho de 2019, às 10h, no gabinete da presidência, o ato administrativo de recondução de Anice às funções.

Com o ato, a vereadora poderá ocupar o gabinete e participar das sessões normalmente. O recesso legislativo termina no dia 31 e a primeira sessão ordinária está marcada para terça-feira da próxima semana, dia 6 de agosto. Durante o período de recesso, os gabinetes estão abertos e o expediente administrativo mantido em horário normal. Com o retorno da vereadora Anice, o suplente Marcelinho Moura deixa o exercício do cargo.

(Com Rádio Cultura)