VEREADOR SOFRE INFARTO E MORRE DURANTE CERIMÔNIA DE POSSE EM PE

Um vereador de 42 anos morreu durante solenidade de posse, na tarde desse domingo (1º), no município de Ipubi, Sertão de Pernambuco. Paulo Jose Sarmento (PSB) sofreu um infarto do miocárido durante a cerimônia de noemação como vereador reeleito do município.

Mais conhecido como Zé Bolinha, o vereador recebeu 937 votos, sendo o quarto candidato mais votado de Ipubi.

Infarto

Durante a cerimônia, o vereador começou a se sentir mal e foi socorrido para o hospital do município. Em seguida, ele chegou a ser encaminhado para um hospital de Ouricuri, nas mesma região, mas não resistiu.

A vaga de verador aberta deve ser suprida por um suplente.

Com JC