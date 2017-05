Vereador Rogério Quadros se reúne com representantes de Sindicatos e discute reforma da previdência

A necessidade de reativação do Conselho Comunitário de Segurança de Foz do Iguaçu – CONSEG também foi tema da reunião. Bibiana Orsi, Presidente do Sindicato dos Policiais Federais, afirmou que essa reativação significa trazer recursos e garantir que eles serão empregados onde realmente é necessário. O Presidente @Rogerioquadros prevê uma #audiênciapública para debater o assunto.

Com CMFI