Vereador Rogério Quadros (PTB) é eleito Presidente da Câmara por unanimidade

O Vereador Rogério Quadros foi eleito no expediente da sessão desta quinta-feira, 4 de maio, Presidente do Legislativo, com a unanimidade. Quem presidiu a sessão até o Vereador ser eleito foi a Vereadora Nanci R. Andreola (PDT).

Depois de eleito para assumir a presidência da Casa de Leis, Quadros (PTB) renunciou ao cargo de 1º vice-presidente. A eleição para o Vereador que assumirá esse cargo da mesa diretora acontece na próxima sessão, terça-feira, 9 de maio.

“Tenho Vereadores que me fiscalizam, nós estamos sendo cobrados e vamos cobrar ao Poder Executivo também porque o resultado tem de aparecer lá na frente. Ele agradeceu a todos os Vereadores e destacou que o resultado da votação é pela união de um trabalho em prol do município”, afirmou o Presidente Rogério Quadros (PTB).

A Vereadora Nanci R. Andreola (PDT), ao presidir o início da sessão, fez seu pronunciamento a respeito do resultado do pleito. “Por que dividirmos o mandato se o Rogério tem competência e carisma de comandar, vimos isso de acordo com a maneira que ele vem conduzindo a casa de leis durante esses meses em que esteve como interino”.

Com Câmara Municipa de Foz do Iguaçu