VEREADOR REELEITO TOMARÁ POSSE EM PENITENCIÁRIA ONDE ESTÁ PRESO, NO PR

O vereador de Quedas do Iguaçu, Claudelei Torrente Lima (PT), o Cachorro, tomará posse do cargo em uma cerimônia na Penitenciária Industrial de Cascavel, no oeste, na quarta-feira (18), onde está preso desde o dia 4 de novembro de 2016. O pedido foi feito à direção da unidade pelo presidente da Câmara Municipal, Eleandro da Silva (SSD), e confirmado pelo Departamento Penitenciário Estadual (Depen) nesta sexta-feira (13).

O parlamentar é suspeito de integrar uma quadrilha responsável por coordenar uma espécie de milícia particular em acampamentos e assentamentos de sem-terra na região. Ele e outras 13 pessoas, algumas delas integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foram presas pela Polícia Civil durante a Operação Castra.

Na solicitação, o presidente da Casa destaca a necessidade de que a cerimônia seja realizada em um espaço adequado para no mínimo 15 pessoas. “Seriam os 13 vereadores, entre eles o vereador preso, e dois servidores da Câmara, um responsável pela ata e outro do Jurídico”, explicou Silva.

“Recebi um pedido do vereador para que ele possa tomar posse na penitenciária. Encaminhei este pedido esta semana à direção da PIC depois de ter um parecer favorável da assessoria jurídica da Câmara”, justificou.

De acordo com o regimento interno da Câmara, o prazo para que Lima tome posse é de até 15 dias após a primeira sessão ordinária do ano, marcada para o dia 6 de fevereiro. Ele foi o vereador mais votado em Quedas do Iguaçu nas eleições de outubro com 1.037 votos.

Investigação

A investigação que levou à deflagração da operação começou em março de 2016 após a invasão de uma fazenda em Quedas do Iguaçu. Segundo a Polícia Civil, o grupo que invadiu a área é suspeita de manter os empregados do local em cárcere privado sob a mira de armas de fogo por várias horas. O dono da propriedade disse à polícia que após a invasão sumiram cerca de 1,3 mil cabeças de gado e que teve um prejuízo estimado em R$ 5 milhões no total de danos à propriedade.

Os alvos da operação, ainda de acordo com a polícia, também cobravam uma taxa de até R$ 35 mil ou sacas de grão para autorizar que os donos da fazenda fizessem a colheita da própria plantação.

Ao todo, foram expedidos 14 mandados de prisão, 10 de busca e apreensão e dois de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento, para serem cumpridos no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Com Uol