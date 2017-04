VEREADOR MARCIO ROSA REPRESENTA LEGISLATIVO IGUAÇUENSE EM CURITIBA E RECEBE HOMENAGEM NA ALEP

O Vereador Marcio Rosa (PSD) representou, nesta semana, na cidade de Curitiba, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu no evento em comemoração aos 40 anos da Federação Internacional de Educação Física – FIEP do Estado do Paraná, com abertura oficial do projeto Professores de Educação Física Sem Fronteiras.

O parlamentar foi ao evento atendendo a um convite da própria entidade (FIEP), presidida pelo Professor Almir Gruhn, entidade que busca a propagação da Educação física pelo mundo e só no Paraná conta com 30 mil profissionais. Além da participação no evento, o Vereador Marcio Rosa recebeu uma Menção honrosa na Assembleia Legislativa do Paraná – ALEP.

Marcio Rosa preside a Comissão permanente, do Legislativo Iguaçuense, de Educação, Cultura Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão e é também presidente da Associação de Conselheiros e Ex-conselheiros tutelares do Estado do Paraná.

“É uma honra representar a cidade de Foz do Iguaçu e o Legislativo Iguaçuense, receber duas homenagens da renomada FIEP (Federação Internacional de Educação Física), entidade fundada em 1923, e da Assembleia Legislativa do Paraná”, afirmou o Vereador. Isso engrandece a cidade e nos orgulha em saber do respeito credibilidade e reconhecimento, tanto estadual quanto internacional”. Marcio Rosa (PSD) destacou, ainda, a importância da receptividade pelos órgãos de Justiça. “Eles sempre têm nos acolhido e, juntos, buscamos soluções para as políticas públicas. Ademais, é de extrema relevância a oportunidade de visitar escolas, ONGs e projetos que futuramente podemos requerer para que seja viabilizado o estudo para implantação em Foz. Com toda a experiência e conhecimento compartilhados, volto satisfeito e com muitas novidades”, relatou o Vereador Marcio Rosa (PSD).

Nesta quinta-feira, 20 de abril, o Vereador participa e representa a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, da Assembleia e Capacitação com o tema Orçamento Municipal da Área da Criança e Adolescente no município de Jacarezinho, Norte Paraense. Marcio Rosa comporá a mesa de autoridades e será o mediador na mesa temática sobre a discussão do tema do evento.

Homenagem

A homenagem recebida pelo Vereador Marcio Rosa (PSD) foi uma Monção Honrosa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, uma proposição do Deputado Ney Leprevost, por ocasião dos 40 anos de criação da Delegacia Regional da Federation Internacionale D´Education Physique no Estado do Paraná FIEP/PR. E a própria entidade (FIEP) concedeu um certificado ao Vereador pela participação no Intercâmbio dos Professores de Educação Física Sem Fronteiras da FIEP Brasil.