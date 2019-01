VEREADOR KAKO INCLUI NO ORÇAMENTO VERBAS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SAÚDE NA VILA C E REGIÃO

Em conjunto com os demais vereadores, Kako também assinou emenda coletiva para aquisição de equipamentos para a UTI do Hospital Municipal

O vereador Adenildo Kako (Podemos) incluiu no orçamento municipal de 2019 verbas para uma série de obras nas áreas de infraestrutura lazer e saúde. As melhorias a serem obrigatoriamente implantadas pela prefeitura ao longo do ano, vão atender principalmente a comunidade da Vila C e vários outros conjuntos habitacionais que integram o Bairro Itaipu C. Dentre os recursos reservados por meio de emendas impositivas, Kako definiu reformas e aquisição de equipamentos e materiais em unidades de saúde, construção de calçadas, revitalização de praças e espaços de esporte e lazer, além de faixa elevada de pedestre na frente de escola. Em conjunto com os demais vereadores, Kako também assinou emenda coletiva destinando R$ 1,6 milhão para aquisição de equipamentos para a UTI do Hospital Municipal. Confira a lista das nove emendas assinadas pelo vereador.

Emendas ao orçamento vereador Adenildo Kako:

– R$ 200.425,15 para reforma e aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Básica de Saúde da Vila C Nova. A reivindicação dos usuários da unidade em questão é uma reforma predial, incluindo a substituição ou troca de telhas transparentes do saguão, para solucionar o problema de goteiras e infiltrações das paredes, pois elas encontram-se rachadas e sua vida útil é curta. Pintura da unidade, melhorias no estacionamento, instalação de portão e melhorias na rede de água são indicações para serem incluídas na reforma.

– R$ 71.617,15 destinados a aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade Básica de Saúde do bairro Vila C Velha.

– R$ 140 mil destinados a construção de 1875 metros de calçadas na Rua Andradina, nos trechos entre a Rua “A” e a Rua “D” e entre a Rua “E” e a Rua “F”, na Rua “C”, entre a Rua Ouro Preto e a Rua São Francisco; na Rua “F”, entre a Rua Belo Horizonte e a Rua Brasília.

– R$ 60 mil para reforma do campo de areia no bairro Vila C Velha. O campo de areia desta praça foi feito pela Itaipu há muitos anos e necessita de algumas adaptações, como o fechamento total em tela de alambrado, areia e iluminação.

– R$ 36 mil para implantação de parquinho infantil e uma academia da terceira idade na área técnica da Rua João Alfredo Muller.

– R$ 59.042,15 destinados a implantação de parquinho infantil e uma academia da terceira idade na área técnica da Rua “C”, em frente ao campo de futebol; e um parquinho infantil na Rua “D”, entre as Ruas Andradina e Sapucaí, ambas no bairro Vila C Velha.

– R$ 60 mil para implantação de um campo de futebol na Rua Horácio Soares Trindade para a prática de atividades físicas.

– R$ 27 mil para implantação de faixa elevada para travessia de pedestres em frente à Escola Municipal Arnaldo Izidoro de Lima.

– R$ 1,65 milhão para aquisição de 15 kits de equipamentos para a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Andrade Anderson, Beni Rodrigues, Rogério Quadros, Celino Fertrin, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, João Miranda, João Sabino, Kako, Marcelinho Moura e Nanci Rafagnin Andreola)

(Com CMFI)