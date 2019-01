VEREADOR ELIZEU LIBERATO CONTEMPLA COM VERBAS IMPOSITIVAS ENTIDADES E SETORES DA EDUCAÇÃO, LAZER E SEGURANÇA

Emendas impositivas ao orçamento de 2019, apresentadas pelos vereadores, são de realização obrigatória pelo Executivo ao longo do ano

O vereador Elizeu Liberato (PR) participa com remanejamentos coletivos usando da cota pessoal emendas para setores como educação, lazer e segurança pública. Nas emendas coletivas, uma boa parte dos recursos é destinada para entidades assistenciais. Os remanejamentos ao orçamento de 2019, por meio de emendas impositivas apresentadas pelos vereadores, são de realização obrigatória pelo Executivo ao longo do ano.

Confira a lista das 26 emendas em que Elizeu Liberato apresentou ou participou coletivamente com outros vereadores.

– R$ 15 mil para manter os recursos humanos; diárias; despesas com locomoção; despesas de manutenção da sede; adquirir equipamentos e materiais permanentes e de consumo, serviços de terceiros, capacitar os servidores; e curso de capacitação e qualificação para os servidores da Secretaria Municipal da Fazenda.

– R$ 25 mil para realização de capacitação e qualificação de servidores na prestação do atendimento na saúde ocupacional.

– R$ 55 mil para manutenção da Diretoria de Segurança Patrimonial e aquisição de um novo veículo para melhorias no atendimento e qualidade no serviço prestado.

(Emenda coletiva – Elizeu Liberato, Celino Fertrin e Protetor Jorge)

– R$ 127.042,15 para manutenção das atividades da vigilância em saúde do Centro de Controle de Zoonoses – CCZ

(Emenda coletiva – Elizeu Liberato e Celino Fertrin)

– R$ 186 mil em contribuição para a entidade Mãos para Servir que precisa atualmente de melhorias em sua estrutura para oferecer um serviço de acolhimento adequado às crianças e adolescentes.

(Emenda coletiva – Elizeu Liberato, Marcio Rosa, Anderson Andrade, João Miranda, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, João Sabino, Marcelinho Moura, Jeferson Brayner e Rogério Quadros)

– R$ 100 mil para aquisição de ração para animais distribuídas pelas ONGs de amparo aos animais, devidamente legalizadas.

(Emenda coletiva – Celino Fertrin, Protetor Jorge, Elizeu Liberato e Marcio Rosa)

– R$ 341.412,00 para aquisição de coleiras para cães visando controlar e prevenir a transmissão da doença para o cão e para o homem.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Celino Fertrin, Protetor Jorge, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, João Sabino e Marcelinho Moura)

– R$ 366.672,00 em contribuição para programa de castração de cães e gatos.

(Emenda coletiva – Elizeu Liberato, Protetor Jorge e Marcio Rosa)

– R$ 50 mil em contribuição ao centro de cultura popular de Foz do Iguaçu para atendimento do Projeto Oficinas Culturais Mostra da Cidadania.

(Emenda coletiva – Nanci Rafagnin Andreola, Beni Rodrigues, Anderson Andrade, Rogério Quadros, Marcelinho Moura, João Sabino, João Miranda e Elizeu Liberato)

– R$ 295 mil em contribuição para o Projeto Escola de Pais – Um Olhar para o Futuro Aldeias Infantis SOS Brasil. Com esse investimento o Projeto pretende realizar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; e melhorar o poder aquisitivo das famílias atendidas por meio de oficinas de geração de renda.

(Emenda coletiva – Nanci Rafagnin Andreola, Marcio Rosa, Anderson Andrade, Rogério Quadros, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Beni Rodrigues, Celino Fertrin e Marcelinho Moura)

– R$ 50 mil em contribuição à entidade Centro de Atenção Integral ao Adolescente, para aquisição de equipamentos desportivos, escritório, informática e pedagógico.

(Emenda coletiva – João Miranda, Inês Weizemann, Nanci Rafagnin Andreola, Rosane Bonho e Elizeu Liberato)

– R$ 442.083,30 para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do bairro Morumbi III.

(Emenda coletiva – Inês Weizemann, Marcio Rosa, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Celino Fertrin, Jeferson Brayner e Marcelinho Moura)

– R$ 199.884,30 para reforma e ampliação da sede da Associação Um Chute Para o Futuro.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Celino Fertrin, João Sabino, Elizeu Liberato e Rosane Bonho)

– R$ 66 mil para um veículo para transportar atletas e técnicos. Ressalta-se que o valor total do projeto é de aproximadamente R$ 148.000,00, sendo que a diferença será aportada pela própria Secretaria de Esportes e Lazer.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Elizeu Liberato, Marcelinho Moura, João Miranda, João Sabino, Beni Rodrigues, Celino Fertrin e Inês Weizemann

– R$ 190 mil para Custeio de diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades-fim da Secretaria Municipal de Trabalho, Juventude e Capacitação.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Marcelinho Moura, Jeferson Brayner, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues e Nanci Rafagnin Andreola)

– R$ 388 mil para reforma e ampliação da sede da entidade Núcleo Criança de Valor. Diante da quantidade de funcionários e crianças atendidas, necessitam adequar a estrutura física para que todos possam ter um atendimento digno e uma estrutura física melhor.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 62 mil para contratação de educador físico e assistente social para a entidade Núcleo Criança de Valor – A instituição possui uma lista de espera com mais de 100 crianças que desejam ingressar o Núcleo. Diante disso, é de extrema necessidade a contratação urgente de um profissional de educação física e um assistente social.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 16.042,15 para aquisição de materiais e serviços, e manutenção dos equipamentos elétricos, hidráulicos e materiais de consumo para a Escola Municipal Professora Suzana Moraes Balen.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Elizeu Liberato e Celino Fertrin)

– R$ 862.126,45 em contribuição a Comunidade Sagrada Família Dom Olívio Aurélio Fazza para aquisição de equipamentos e material permanente para a manutenção de projetos desenvolvidos na entidade.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcelino Moura, Protetor Jorge, Nanci Rafagnin Andreola, Jeferson Brayner e Inês Weizemann)

– R$ 101.126,45 destinados a Pista de Arrancada. Sendo Foz do Iguaçu um polo turístico mundial, a construção de uma pista de arrancada com toda a infraestrutura necessária seria de grande relevância, com a possibilidade de trazer vários eventos da categoria.

(Emenda coletiva – Marcelino Moura, Anderson Andrade, Beni Rodrigues e Elizeu Liberato)

– R$ 215 mil em contribuição para a Associação Rainha da Paz e Projeto Esperança e Vida.

(Emenda coletiva – Marcelinho Moura, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Nanci Rafagnin Andreola, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcio Rosa, Rogério Quadros, Jeferson Brayner e João Miranda)

– R$ 280 mil para a Associação Cristã de Deficientes Físicos – ACDD, mantenedora da Escola Cristã Eduardo Hack Cardoso, para a manutenção de suas instalações e aquisição de equipamentos.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Celino Fertrin, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner e Rogério Quadros)

– R$ 145 mil em contribuição para a Associação de Diabéticos de Foz do Iguaçu – ADIFI para a manutenção de suas instalações e aquisição de equipamentos.

(Rosane Bonho, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Celino Fertrin, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, Marcelinho Moura e Marcio Rosa)

– R$ 1,65 milhão para aquisição de 15 kits de equipamentos para a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Andrade Anderson, Beni Rodrigues, Rogério Quadros, Celino Fertrin, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, João Miranda, João Sabino, Kako, Marcelinho Moura e Nanci Rafagnin Andreola)

– R$ 159 mil em contribuição para a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Foz do Iguaçu – APAE para aquisição de equipamentos para melhor atendê-los.

(Emenda coletiva – Celino Fertrin, Anderson Andrade, Marcio Rosa, Elizeu Liberato, João Sabino e Beni Rodrigues)

– R$ 300 mil destinados à construção de alojamentos na pista de atletismo do Ginásio de Esportes Costa Cavalcante. A construção do alojamento é uma demanda da comunidade esportiva que visa aumentar as competições no município.

(Emenda coletiva – Celino Fertrin, Anderson Andrade, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, Beni Rodrigues, João Sabino, Nanci Rafagnin Andreola, Rosane Bonho e Marcelinho Moura)

(Com CMFI)