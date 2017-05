Vereador Celino Fertrin (PDT) é eleito 1° vice-presidente do Legislativo de Foz

O Legislativo realizou no início da sessão desta terça-feira, 09 de maio, eleição para o cargo de 1° vice-presidente da Casa de Leis, função que havia ficado vaga com a renúncia do Vereador Rogério Quadros, quando eleito Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

O pleito teve apenas um nome concorrendo ao cargo, o do Vereador Celino Fertrin (PDT) e eleito por unanimidade. Depois de eleito, Celino renunciou ao cargo de 2º secretário da mesa diretora. A eleição para escolha do cargo de 2º Secretário acontece na próxima sessão, dia 11 de maio.

“Existe uma condição igualitária entre nós, agradeço mais uma vez a confiança depositada. Essa vitória tem um significado muito importante, é da Câmara municipal de Foz, sem desmerecer nenhum dos nossos vereadores, que transmite uma mensagem de que as coisas mudaram, de que tudo que passar por esta casa vem ao encontro da coletividade. Quero agradecer a cada um dos Vereadores que apoiam e acreditam na reconstrução da cidade e na unidade desta legislatura”, enfatizou o 1º vice-presidente da Casa, Vereador Celino Fertrin (PDT).

Com CMFI