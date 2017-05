Vereador Celino entrega relatório final sobre o processo do Conselho de Ética da Câmara

Em cumprimento aos prazos regimentais, o vereador Celino Fertrin (PDT) entregou ontem na Secretaria da Câmara o relatório final do processo da Comissão de Ética, que apura a denúncia de suposta falta de decoro praticada por cinco vereadores presos na Operação Pecúlio e mantidos afastados das funções pela justiça. O relator não revelou o conteúdo do documento. Segundo ele, será mantido em sigilo até decisão do conselho em reunião a ser agendada com a finalidade de votar o relatório.

Entre os jornalistas que acompanham a rotina da Câmara, a tese é de que o relatório encaminhará ao plenário a decisão pela cassação do mandato dos vereadores Edilio Dal Agnol (PSC), Luiz Queiroga (DEM), Anice Gazzaoui (PTN), Rudinei de Moura (PEN) e Darci DRM (PTN). “O relatório representa nossa avaliação dentro das oitivas e de todo o trabalho realizado. Agora estamos aguardando o conselho marcar a data em que vai se reunir e depois agendar uma data em que o relatório será apreciado em sessão específica do conselho”, afirmou Celino Fertrin sem mencionar o conteúdo do relatório.

Com Gazeta Diário