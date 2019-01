VENEZUELA, MERCOSUL E RELAÇÃO BILATERAL PAUTAM REUNIÃO DE MACRI E BOLSONARO

Encontro foi anunciado em dezembro; Será realizado no Planalto às 10h30

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, encontra-se nesta 4ª feira (16.jan.2019) com Jair Bolsonaro no Planalto às 10h30. Entre outros assuntos, a expectativa é que esteja em pauta a situação do governo da Venezuela, o Mercosul e 1 acordo comercial bilateral.

Negociações relacionadas ao combate ao crime organizado e corrupção, defesa e indústria de defesa, desenvolvimento espacial e de satélites e energia nuclear também podem estar na pauta.

Macri foi o 1º chefe de Estado a confirmar presença na posse de Bolsonaro, mas de última hora cancelou e enviou o ministro de Relações Exteriores da Argentina, Jorge Faurie. A visita desta 4ª foi anunciada em dezembro.

O presidente argentino e sua equipe estão em Brasília desde as 21h de 3ª feira (14.jan). A delegação oficial reúne 5 ministros: Nicolás Dujovne (Fazenda), Patricia Bullrich (Segurança), Dante Sica (Produção), Oscar Aguad (Defesa) e Jorge Faurie (Relações Exteriores).

O cronograma da visita Argentina

A visita de Macri ao presidente Jair Bolsonaro começa às 10h30. Um pouco antes, alguns ministros reúnem-se com seus equivalentes. O que já foi divulgado:

– Paulo Guedes (Economia) reúne-se com Nicolás Dujovne (Fazenda) e Dante Sica (Produção) às 9h;

– Ernesto Araújo (Relações Exteriores) recebe o ministro argentino Jorge Faurie às 9h15;

– Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) encontra-se com os ministros argentinos Germán Garavano (Justiça e Direitos Humanos ) e Patrícia Bullrich (Segurança) às 9h.

Após a cerimônia em que receberá o presidente argentino, Jair Bolsonaro e parte da equipe terão uma reunião fechada com Macri. Em seguida haverá 1 encontro aberto para apresentação dos pontos discutidos no início da manhã e uma entrevista à imprensa.

A visita termina com 1 almoço no Itamaraty, às 13h.

(Com Poder360)