VENEZUELA: COMO O NOVO SISTEMA DE PREÇOS DA GASOLINA SERÁ IMPLEMENTADO NOS ESTADOS FRONTEIRIÇOS

Maduro anunciou que a partir desta terça-feira, começará “um período de teste” do novo sistema de preços da gasolina

Desde 14 de agosto passado, o presidente Nicolás Maduro anunciou o fim do atual sistema de subsídios para a gasolina, este foi um dos temas mais comuns de conversação na Venezuela.

Na segunda-feira, o presidente deu em uma de suas frequentes mensagens na televisão ao país mais detalhes de como a medida será executada.

Maduro anunciou que a partir desta terça-feira, começará “um período experimental” em que o novo sistema começará a ser colocado em prática.

Será testado primeiro nos estados fronteiriços da Venezuela.

A gasolina mais barata do mundo

Como lembrou de Caracas o correspondente da BBC World, Guillermo D. Olmo, quando Maduro apresentou a medida, no âmbito do chamado Plano de Recuperação Econômica, disse que na Venezuela deveria ser paga gasolina a preços internacionais.

Isso suporia um aumento drástico para uma população acostumada durante anos a encher o tanque de seus veículos a um custo quase nulo graças ao subsídio estatal válido.

A gasolina mais barata do mundo é vendida no país sul-americano, segundo o observatório Global Petrol Prices.

A gasolina com maior octanagem custa na Venezuela o equivalente em bolívares à quantia muito pequena de US $ 0,000001.

Carnet de la patria

Com o país atingido por uma grave crise econômica e uma hiperinflação agressiva, Maduro vem apresentando medidas com as quais, afirma, o caminho da recuperação começará.

A modificação da política de subsídios aos combustíveis é uma das medidas mais importantes.

Maduro acusa o que chama de “lacras colombianas” de roubar a gasolina venezuelana e promete que o novo modelo acabará com o contrabando de petróleo venezuelano.

A fim de implementar o novo sistema, as autoridades apelou a todos os proprietários de veículos a registrar sua em um grande “censo nacional motor” ea partir de agora vai exigir que os usuários estar na posse de um documento chamado Carnet de la Patria para para poder receber o subsídio.

Maduro sustenta que servirá para parar a ação dos contrabandistas enquanto mantém a ajuda direta aos motoristas venezuelanos.

Mas muitos na Venezuela rejeitam o Carnet de la Patria porque o veem como um instrumento de controle político e doutrinação quando já existe um cartão que serve como documento oficial.

Preço inacessível

Nas últimas semanas, a pergunta na rua era como o novo sistema seria implementado e se for verdade, isso significaria que os venezuelanos teriam de pagar para a gasolina produzida no país, bem como nos mercados internacionais, cerca de um dólar litro

Na situação atual do país, isso seria um aumento inacessível para muitos.

Teme-se que muitas famílias parem de reabastecer porque não poderão pagar as quantias que custará agora. Embora o Estado deva reembolsá-lo, como prometido por Maduro, é uma despesa que nem todos podem pagar.

Em sua mensagem de Miraflores, Maduro tentou esclarecer algumas incógnitas.

Ele disse que o novo modelo vai começar a rolar em evidência nos 8 estados fronteiriços (Amazonas, Apure, Bolívar, Delta, Falcón, Sucre, Táchira, Zulia) e 315 postos de abastecimento.

Será neles onde começa um período experimental que durará 15 dias.

Nos pontos de fornecimento, Maduro disse que serão instalados leitores inteligentes nos quais a carteira de identidade do país, bem como a impressão digital do usuário, devem ser mostradas.

Uma vez que o documento e a pegada tenham sido validados, o combustível será servido.

O presidente previu seu sucesso e disse que o novo é “o sistema perfeito”.

O último anúncio de Maduro ocorre em meio a uma onda de alarmes internacionais devido ao tamanho da maré de migrantes que deixou a Venezuela desde o início da crise, 1,5 milhão, de acordo com os dados do Escritório das Nações Unidas para Ajuda aos Refugiados ( ACNUR).

Enquanto de Caracas, Jorge e Delcy Rodríguez vice-acusando os “países imperialistas” para ser exagerar o tamanho do êxodo para “justificar uma intervenção na Venezuela” em funcionários Quito a partir de 13 países latino-americanos realizaram uma reunião em busca de coordenar esforços para diante da pressão migratória.

A más alto nivel, la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirá el próximo miércoles también para tratar la cuestión migratoria y los problemas de Venezuela a instancias de su secretario general, Luis Almagro, que se ha mostrado crítico en numerosas ocasiones con el gobierno de Maduro.

(Com BBC News)