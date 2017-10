Vendedores anuncian “toma” del Mercado 4

María Domínguez, vendedora desalojada, indicó que el procedimiento fue ilegal y sorpresivo. “Él (por Cristian Bareiro) hace lo que quiere de nosotros, no es la primera que tenemos problemas con él”, expresó a la 730 AM. Según las autoridades municipales, el levantamiento de las casillas apostadas es para el mejoramiento de la zona.

La mujer sostuvo que las obras comenzaron hace mucho tiempo y aun no finalizan. “32.000 millones invirtieron para cuatro cuadras y ni siquiera pudieron terminar. En este mes tienen que entregar todo. Van a hacer un recapado fino nomás. Le sacaron a la gente que está sobre la avenida Rodríguez de Francia, pasando por Iribas hasta Battilana”, declaró.

Contó igualmente que el desalojo dejó tres heridos. “Tenemos videos, se dieron golpes de puño”, agregó. Domínguez adelantó que los afectados tomarán la oficina del director del mercado. “Ellos hicieron lo que quisieron con nosotros, entonces nosotros también vamos a hacer lo mismo. Somos más de 3 mil permisionarios, ojalá nos unamos todos”, indicó.

“Pedimos la cabeza del administrador Cristian Bareiro. No puede estar al frente. Venden los puestos a G. 5 millones el más barato, 20, 25 millones de guaraníes pero luego desalojan y eso no es justo (…) Es pro bolsillo, no nos dan ningún beneficio”, insistió la afectada.

Com HOY