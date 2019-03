VEM AÍ, A NOVA FROTA DO TRANSPORTE COLETIVO DE FOZ

Já o ar condicionado, talvez, quem sabe…

Começaram a chegar na cidade, alguns ônibus que deverão, em breve, substituir a atual frota que atua no transporte coletivo de Foz do Iguaçu. De acordo com o Diretor Superintendente do Foztrans, Fernando Maraninchi, a expectativa é que esses novos ônibus estejam operando nas linhas até o próximo mês.

Perguntamos a Fernando sobre a “tão alardeada” frota equipada com ar condicionado, mas sobre essa, não obtivemos nenhuma confirmação. Segundo Maraninchi, esta notícia poderá ser confirmada, ou não, em um possível comunicado à imprensa que será feito pelo Prefeito Chico Brasileiro.

Os novos ônibus, que devem começar a rodar a partir do próximo mês, estão sendo entregues nos modelos Micro, Midi e Alongado e possuem os tamanhos e capacidades já conhecidos pelo usuário.

Os chassis foram entregues pelas fabricantes Mercedes-benz e MAN (Volksbus) e estão sendo encarroçados com carrocerias Mascarello e Neobus. Ao todo, cerca de cinquenta novos ônibus estão a caminho de Foz para duas das atuais três empresas que fazem parte do consórcio que opera o sistema de transporte público na cidade, e nenhum destes estará equipado com sistema de ar condicionado.

Quanto aos ônibus que deverão substituir a atual frota da empresa Gato Branco e que supostamente estão sendo negociados entre a prefeitura e o consórcio para que venham equipados com ar condicionado, só nos resta aguardar o pronunciamento do prefeito.

(Com Clickfoz)