VEJA O QUE ABRE E O QUE FECHA EM FOZ DO IGUAÇU E NO FERIADO DE 15 DE NOVEMBRO

Em Foz do Iguaçu, alguns atrativos turísticos terão horário ampliado

Os serviços públicos considerados essenciais, como os atendimentos de urgência e emergência em saúde e os de segurança, serão mantidos sem alterações em Foz do Iguaçu e no oeste do Paraná, durante o feriado da Proclamação da República, na quinta-feira (15).

Na fronteira, o comércio de rua e os bancos fecham na quinta e reabrem na sexta (16).

Já em Cascavel, a Expovel traz shows e várias atividades para comemorar o aniversário da cidade.

Confira abaixo o que abre e o que fecha nas duas cidades:

Bancos

Os bancos fecham na quinta-feira e reabrem na sexta.

Comércio de rua

O comércio de rua também fecha no feriado e retoma o atendimento na sexta.

Shoppings

As lojas dos shoppings abrem no horário de domingo nos feriados: das 14h às 20h. As opções de lazer e a praça de alimentação atendem das 11h às 23h.

Supermercados

O horário de funcionamento dos supermercados depende da rede.

Atendimento administrativo

Na Prefeitura de Foz do Iguaçu não haverá expediente na quinta-feira. Na sexta, será ponto facultativo nas repartições públicas.

O retorno normal do atendimento administrativo será na segunda-feira (19), com das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Transporte coletivo

Os ônibus circulam com horário de domingo e frota reduzida no feriado.

Educação

Em Foz do Iguaçu, as aulas na rede municipal de educação serão suspensas a partir de quinta e retomadas na segunda-feira.

Conselho Tutelar

Na fronteira, os conselhos tutelares 1 e 2 atenderão em sistema de escala, 24 horas por dia, pelos telefones: (45) 99921-7576 (Conselho 1) e (45) 99997-4114 (Conselho 2).

Saúde

Em Foz do Iguaçu, as unidades básicas de saúde (UBSs) fecham na quinta e funcionam normalmente na sexta-feira. A unidade do Profilurb 1, no entanto, funcionará até as 13h.

Os atendimentos de urgência e emergência nas unidades de pronto atendimento 24 horas (UPA) serão mantidos normalmente.

Turismo

Todos os postos de informação ao turista atenderão durante o feriado. O Posto da Avenida das Cataratas, anexo à Secretaria Municipal de Turismo, funcionará das 8h às 20h.

O Posto de Informação da Rodoviária Internacional atenderá das 7h às 18h; o do Terminal de Transporte Urbano (TTU), das 7h30 às 18h, e no Aeroporto Internacional o atendimento segue das 9h às 20h30.

No Parque Nacional do Iguaçu, o atendimento aos visitantes será ampliado. Nos quatro dias, as bilheterias abrirão uma hora mais cedo, às 8h, fechando no horário normal, às 17h.

No Marco das Três Fronteiras, o horário de atendimento também será ampliado, das 10h às 22h.

A roda-gigante também terá horário diferenciado, funcionando todos os dias das 14h às 21h30.

No Complexo Turístico de Itaipu haverá mais horários para os principais passeios.

Outro atrativo da fronteira com horário especial no feriado é o Foz do Iguaçu Park Show. O Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros, as Maravilhas do Mundo e o Dreams Ice Bar (bar de gelo) abrem das 8h às 22h.

O Zoológico Municipal de Cascavel abrirá normalmente todos os dias, das 8h às 17h30. Na segunda, fecha para manutenção.

(Com G1)