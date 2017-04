VEJA O QUE ABRE E O QUE FECHA DURANTE A PÁSCOA EM FOZ E EM CASCAVEL

Parte dos serviços públicos e do comércio de Foz do Iguaçu e de Cascavel, no oeste do Paraná, terá o horário de atendimento alterado neste feriado prolongado de Páscoa. Nas secretarias e autarquias da prefeitura iguaçuense o expediente será encerrado já nesta quarta-feira (12). Em Cascavel, o atendimento à população será normal na quinta.

Confira abaixo o que abre e o que fecha:

Educação – As escolas e os centros municipais de educação infantil (Cmeis) de Foz do Iguaçu manterão expediente normal até esta quarta-feira (12) e retomarão as atividades na segunda. Em Cascavel, as aulas serão suspensas apenas na Sexta-Feira Santa (14) e no fim de semana.

Saúde – Na fronteira, os serviços de urgência e emergência e a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) do Jardim das Palmeiras e o Pronto Atendimento do Morumbi serão mantidos normalmente. As unidades básicas de saúde atenderão na sexta em regime de escala.

Em Cascavel, os serviços de urgência e emergência e os atendimentos nas UPAs do Veneza, do Brasília e Pediátrica também serão mantidos sem interrupção.

Transporte coletivo – Os ônibus circulam na sexta e no domingo com o horário de feriado.

Bancos – As agências bancárias atendem até quinta-feira e reabrem na segunda-feira, em horário normal.

Supermercados – Os supermercados funcionam na sexta em horário reduzido, das 8h às 20h. No sábado (26), atendem normalmente, permanecedo fechados no domingo (27).

Comércio – Em Foz do Iguaçu, o comércio de rua adotou ponto facultativo na sexta.

Shoppings – De sexta a domingo (16), a praça da alimentação do Cataratas JL Shopping funcionará das 11h às 23h. Já as lojas abrem das 14h às 22h, na sexta, e das 10h às 22, no sábado. No domingo, apenas as que comercializam chocolates irão abrir. Já o Catuaí Palladium adotará na sexta-feira o horário de domingo, com as lojas abrindo das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 23h.

No Cascavel JL Shopping, a praça de alimentação funcionará das 11h às 23h na sexta e no sábado. Já as lojas abrem das 14h às 20h na sexta e das 10h às 22h no sábado. No domingo de Páscoa, não haverá atendimento em nenhum setor.

Turismo – Na sexta e no sábado, os portões do Parque Nacional do Iguaçu abrirão uma hora mais cedo, às 8h, e seguem abertos até as 17h. Nos três dias de feriado são esperados cerca de 25 mil visitantes. Os ingressos podem ser comprados no site da Cataratas do Iguaçu S.A..

O Complexo Turístico de Itaipu espera receber 7 mil turistas durante o feriadão. E, para este feriado, o Refúgio Biológico Bela Vista ampliou o número de vagas para que os turistas possam ver a bebê-onça. Por dia, serão oferecidas até 240 vagas, 60% mais do que em dias normais.

Mais informações podem ser obtidas pela internet, assim como a compra dos ingressos.

O Zoológico Municipal de Cascavel abrirá normalmente na sexta, sábado e no domingo, fechando na segunda, como é de rotina, para manutenção.

