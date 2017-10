VEJA FOTOS DO ICEBAR BRASIL, O NOVO ATRATIVO DE FOZ DO IGUAÇU

Desde a última quarta-feira, 11, véspera de feriado, o novo atrativo de Foz do Iguaçu, Icebar Brasil, está aberto para turistas e moradores da região.

Instalado no Shopping Catuaí Palladium, a decoração do bar e as barras cristalinas de gelo, surpreendem e encantam os visitantes. No espaço há esculturas, copos, mesas, bancos e até um food truck de gelo. Sim, um food truck! :O

O bar comporta 60 pessoas a cada sessão de 40 minutos e funciona a uma temperatura de -15ºC. No local, os visitantes podem curtir e dançar ao som de um DJ, além de beber drinks pagos ou open bar.

Para desfrutar do atrativo, o visitante precisa desembolsar R$ 60 a entrada integral. Morador de Foz do Iguaçu, tem tarifa diferenciada, R$ 30. O mesmo valor é válido para idosos e estudantes (mediante comprovação), e crianças e jovens entre 8 e 16 anos. Menores de oito anos, acompanhados de um adulto, não pagam entrada. O bar funciona das 14h até 1h. Já a loja, das 10h até 00h.

Confira as fotos do fotógrafo Rafael Guimarães: