VEJA COMO FUNCIONARÁ FOZ DURANTE O NATAL E ANO NOVO 2018

Hospital Costa Cavalcanti

O Pronto Socorro e Pronto Atendimento, funcionará 24h (terá atendimento normal), tanto no natal, quanto no ano novo.

Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Assim como no Costa, o Hospital Municipal funcionará 24h para emergência.

Hemonúcleo

Hemonúcleo, abrirá em horários especiais. Nos dias 24 e 31 das 8h às 13h. Nos dias 25 e 01º de janeiro, estará fechado.

Comércio de Foz do Iguaçu

Na véspera do natal, 24, o comércio funcionará das 9h às 17h. Dias 25 e 01º de janeiro, não abrirá.

Shopping Catuaí

As lojas estarão atendendo neste feriado do dia 25 de dezembro e também dia 01 de janeiro de 2019 das 14 horas às 20 horas e a praça de alimentação das 11h às 23 horas. No dia 24 o shopping funcionará até às 18 horas. Já nos dias 26 e 29, as lojas estarão abertas em horário normal, das 10h às 22 horas e a praça das 11h às 23 horas. O Cinemark seguirá com sua programação normal.

Na véspera de ano novo, 31, todas as lojas do shopping estarão de portas abertas às 10 horas e a praça de alimentação às 11 horas, ambas com o encerramento de suas atividades às 18 horas. No dia 02 de janeiro, as lojas e praça de alimentação estarão com o horário de atendimento habitual.

Cataratas JL Shopping

Para proporcionar mais facilidade e comodidade aos visitantes, até domingo, 23, o atendimento nas lojas, alimentação, lazer, supermercado, academia e lojas é até às 23 horas. Na segunda, 24, véspera de Natal, as lojas e alimentação ficarão abertas até às 17 horas, enquanto o supermercado até às 18 horas. No Natal, dia 25, e no Ano Novo, dia 01, o shopping estará fechado.

Supermercados

Os supermercados, mercados, hipermercados e similares manterão expedientes das 8h às 18h nos dias 24 e 31. No natal e ano novo, não abrirá.

Turismo

Postos de Informações Turísticas

Das 8h às 20h

Cataratas do Iguaçu

A unidade de conservação, que abriga as Cataratas do Iguaçu, abrirá de 22 de dezembro a 27 de janeiro de 2019, das 8 às 17 horas, uma hora mais cedo. Feriados funciona normalmente.

Parque das Aves

O Parque das Aves funcionará normalmente, todos os dias, das 8h30 às 17h.

Marco das Três Fronteiras

De 22 de dezembro até o dia 27 de janeiro, o Marco das 3 Fronteiras funcionará das 10 às 22 horas.

Itaipu Binacional

O Complexo Itaipu funcionará normalmente durante o período. Veja os horários de todos os passeios, aqui. O Ecomuseu e o Refúgio Biológico estarão fechados nos dias 24 e 31, pois não atendem às segundas-feiras.

Complexo Dreamland

Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, os atrativos Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Vale dos Dinossauros funcionam das 8h às 18h. Já o Dreams Ice Bar terá horário especial: das 8h às 20h.

City Tours

– Argentina: Não terá nos dias 23, 24, 24 e 30, 31 e 01

– Paraguai: Não terá nos dias 25 e 01

– Brasil: 24 e 31 somente pela manhã. Dias 25 e 01 não terá.

– Noturno: Dias 24 e 31 não terá. Dias 25 e 01 funcionará normalmente.

Circuito Iguazú

Dias 24 e 31 não terá o passeio. Dias 25 e 01 funcionará, entretanto, a Vinoteca estará fechada.

Duty Free

Dias 24 e 31 funcionará das 10h às 19h. Dia 25, 17h às 21h. Dia 01 das 17h às 22h. (Horário Brasileiro).

Loumar Turismo

Balcões – Dias 25 e 01 das 9h às 18h50.

Call Center – Dias 24 e 31 das 7h às 20h.

(Com ClickFoz)