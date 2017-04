VAN CARREGADA COM ELETRÔNICOS É APREENDIDA NA PIA

A Receita Federal apreendeu na noite desta sexta-feira (7), uma Van carregada com produtos contrabandeados do Paraguai. De acordo os agentes federais, o motorista do carro não obedeceu ordem de parada e fugiu na contramão.

Policiais do BPFron que estavam na aduana dando apoio, conseguiram abordar o motorista já na BR-277. O veículo estava carregado com produtos de informática e outros eletrônicos que seriam entregues no Brasil.

A mercadoria foi apreendida e encaminhada junto com o veículo para a Delegacia da Receita Federal.