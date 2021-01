VAI DAR TUDO CERTO, DEUS ESTÁ CONOSCO!

“Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo” (1 João 4:4)

Existem momentos que esquecemos de quem está do nosso lado. Ante, por exemplos, uma perda de ente querido; obstáculos profissionais e crises em relacionamentos, perdemos a sensibilidade, ficamos perdidos, sem esperança, cheios de dúvidas e as coisas não parecem dar certo nunca. Isto acontece quando nos afastamos do Senhor, nada parecem evoluir, nos sentimos estagnados e parados no tempo.

Não podemos nos afastar de nosso Senhor. É Deus que, por meio do Espírito Santo, nos consola, conforta, nos capacita e nos dá direcionamento da vontade dele para nossas vidas!

A melhor solução para quebrar este ciclo que nos imobiliza é voltarmos aos braços do Senhor! Deus já nos concedeu a vitória, pois somos filhos dele. E quando estamos nele, somos maiores do que os problemas que procuram nos travar. Cristo venceu o mundo e com Ele vencemos também!