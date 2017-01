URBS ABRE PROCESSO PARA CREDENCIAR ALUNOS QUE TÊM DIREITO AO PASSE LIVRE

Os estudantes que dependem do transporte coletivo para ir à escola ou universidade, em Curitiba, podem agendar um horário para o cadastro do Passe Escolar, que dá direito a pagar a metade do preço nas passagens de ônibus, a partir desta segunda-feira (23).

Para fazer o agendamento, o estudante ou responsável deve entrar no site da Urbs, empresa que gerencia o transporte público na capital, e selecionar uma data e local para o atendimento presencial. O cadastramento será feito presencialmente, a partir do dia 1º de fevereiro.

Apenas estudantes matriculados em escolas públicas e particulares de ensino regular fundamental, médio e superior que morem a mais de um quilômetro da escola, tem direito ao benefício. A família também precisa ter renda de até três salários mínimos, no caso de um filho estudante. Se forem dois filhos, a renda pode ser de até 4 salários mínimos. E, no caso de três filhos ou mais, a renda pode ser de até cinco salários mínimos.

O rendimento pode ser comprovado com carteira de trabalho, contracheque ou declaração do empregador com firma reconhecida em que conste a remuneração.

Os estudantes beneficiados têm direito a adquirir 50 créditos por mês e o limite de passagens é de 400 por ano, o que corresponde a duas passagens por dia.

Com G1