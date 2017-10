UPA JOÃO SAMEK RECEBE NOVOS EQUIPAMENTOS

O Governo do Município de Foz do Iguaçu está investindo na qualidade do atendimento aos pacientes da rede pública de saúde. Uma das prioridades, desde que a nova administração assumiu a Prefeitura, é de humanizar o atendimento e tornar Foz uma cidade referência para todos os municípios que fazem parte da 9ª Regional de Saúde.

Na UPA João Samek estão sendo disponibilizados alguns equipamentos novos adquiridos com recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde. Uma parte dos materiais já foi instalada e outra parte a unidade ainda irá receber. São equipamentos que ajudam na eficiência dos serviços de saúde, promovendo mais agilidade e qualidade dos atendimentos, tanto nas pré-consultas como nas salas de consultas com os médicos.

A secretária municipal de Saúde, Inês Weizemann ressaltou que a aquisição dos equipamentos é fundamental para a melhora de toda rede de atendimentos prestados pelas unidades de saúde municipal de Foz. “Estamos trabalhando e investindo com muito foco na humanização dos serviços da saúde pública do nosso Município. Muito ainda precisa ser feito, mas estamos nos empenhando para isso, acompanhando dia a dia o trabalho realizado nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto-atendimento 24 horas e no trabalho da secretaria municipal de saúde com as nossas diretorias de atenção básica, especializada e na gestão de todos os processos. Temos tido muito cuidado e zelo em cada trabalho e queremos garantir a população de Foz que tudo está sendo feito pensando na garantia e na qualidade dos serviços e dos atendimentos à todos os pacientes”, enfatizou Inês.

Entre os equipamentos, autoclave, EPIs, seladora para central de materiais e esterilização, uniformes, esfigmomanômetros, otoscopios, suporte de soro, monitores multiparâmetros (que verificam a pressão arterial, saturação de oxigênio, e pressão cardíaca), poltronas para medicamentos e inalação, escada de dois degraus, colchões, cama com proteção, cama hospitalar e cadeiras de rodas. São materiais e equipamentos que já chegaram na unidade e outros que estão sendo disponibilizados assim que forem recebidos.

A farmácia básica também disponibiliza os medicamentos de acordo com a receita médica, funcionando até às 22h na unidade.

A UPA João Samek atende uma média de 11 mil pacientes por mês, recebendo moradores das regiões Leste, Central e Norte. Está localizada no Jardim das Palmeiras, atendendo de domingo à domingo, 24 horas.

Com PMFI