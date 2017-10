UPA DO MORUMBI JÁ ATENDEU MAIS DE 4.400 PESSOAS

A nova UPA Dr. Walter Cavalcanti Barbosa, a UPA do Morumbi, prestou mais de 4.400 atendimentos do dia da inauguração, sábado (30) até esta segunda-feira (16) pela manhã. São atendimentos classificados na grande maioria como de pouca urgência, em que o paciente é avaliado e recebe a consulta médica. Deste total, 1.207 atendimentos foram à crianças, 2.626 a adultos e 580 a idosos.

A relação dos atendimentos é feita por meio de uma planilha de dados registrada no sistema da saúde, no momento em que o paciente é atendido na recepção. A Direção de Urgência e Emergência contabiliza todos os atendimentos semanalmente de todas as unidades.

De acordo com a Direção de Urgência e Emergência, o quadro da UPA Dr. Walter Cavalcanti conta com cinco médicos por turno (turno da manhã, da tarde e da noite), cinco auxiliares de enfermagem durante o dia e 11 durante o período da noite. São dois enfermeiros de dia e dois à noite, para prestar os atendimentos na unidade.

O espaço passou por uma série de reformas e ampliações para que o Município pudesse transformar em pronto-atendimento 24 horas. A UPA conta com a sala ampla de recepção, ambiente climatizado, salas de consultas médicas, de hidratação, repouso, esterilização, central de epidemiologia, Radio X, mais de 20 leitos para adultos e para crianças, dois leitos de isolamentos e quatro leitos de emergência, classificados como ala vermelha. A previsão inicial é de realizar em torno de 10 mil atendimentos por mês.

O local também tem uma farmácia básica que já está disponível para a retirada de medicamentos, dependendo da necessidade e dos encaminhamentos de cada paciente.

A entrega da nova unidade foi realizada no dia 30 de setembro com a participação do Ministro da Saúde Ricardo Barros e da vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, com a presença do prefeito Chico Brasileiro e demais autoridades no Município. O Ministério da Saúde já garantiu o aporte em torno de R$ 500 mil/mês, custeio que foi possível porque a Prefeitura realizou as mudanças necessárias na estrutura durante o período em que manteve a unidade fechada, adquiriu móveis e equipamentos novos de urgência e emergência para atender a população.

A UPA do Morumbi está localizada na Avenida Mario Filho, 1445, Morumbi I. Atende de domingo à domingo, 24 horas.

Com PMFI