UNIVERSIDADES ESTADUAIS ESTÃO ENTRE AS MELHORES DO MUNDO

As universidades estaduais do Paraná foram classificadas entre as melhores instituições de ensino superior do mundo em seis rankings internacionais realizados em 2017.

As instituições foram destaque em conceitos como transparência, excelência, ensino, pesquisa, tecnologia, infraestrutura física, relação entre alunos e professores e perfil internacional.

“Somamos, ao longo de 2017, uma crescente classificação nos rankings internacionais”, afirma o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes. “São resultados de trabalhos a longo prazo, que vêm se concretizando graças aos esforços do Governo, dos professores, dos agentes universitários e estudantes. Temos potencial para melhorar ainda mais o reconhecimento mundial em 2018”, diz o secretário.

As avaliações foram realizadas pelo Ranking Web of World Universities, The Top Universities In The Word, QS University Rankings: Latin America, Word University Rankings e pela revista Times Higher Education da Inglaterra.

As universidades estaduais de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e do Oeste do Paraná fecharam o ano de 2017 entre as 200 melhores instituições do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Na avaliação foram levantados indicadores específicos como docentes com PhD, reputação acadêmica, reputação do empregador, artigos publicados por pesquisadores da instituição, empregabilidade, citações por artigos, professores e estudantes internacionais em programas de graduação e pós-graduação, além de funcionários com graduação e pós-graduação.

(Com Agência de notícias do Paraná)