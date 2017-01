UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ OFERTA 1.487 VAGAS PELO SISU

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) oferta 1.487 vagas, em 67 cursos superiores, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016. As inscrições abrem na terça-feira (24) e podem ser realizadas até a sexta-feira (27).

As vagas estão divididas nos sete campi da instituição, localizados nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário pelo site do Sisu e optar por até dois cursos. É preciso utilizar o número de inscrição e a senha cadastrados no Enem. Entre as exigências para participar da seleção estão ter concluído o ensino médio e não ter tirado nota zero na redação do Enem.

Calendário

De acordo com o calendário divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), o resultado dos aprovados em chamada regular será divulgado em 30 de janeiro, e as matrículas serão efetuadas entre os dias 3 e 7 de fevereiro.

Os candidatos que não forem selecionados nas chamadas regulares podem manifestar interesse na lista de espera. O sistema será aberto para essa opção, restrita à primeira opção de vaga do concorrente, entre os dias 30 de janeiro e 10 de fevereiro. As convocações da lista de espera serão divulgadas a partir de 16 de fevereiro.

Sisu na Unespar

A Unespar oferta 46% das vagas da instituição pelo Sisu. Apenas cursos que exigem teste de habilidade específica não estão inclusos no processo. Em 2016, cerca de 20 mil candidatos se inscreveram para os cursos da universidade. Outras informações podem ser encontradas no site da Unespar.

Com G1