UNIOESTE/FOZ ABRE VAGAS PARA MESTRADO E DOUTORADO PARA TURMAS DE 2017

A UNIOESTE/Foz do Iguaçu está com inscrições abertas para os programas de pós-graduação, níveis mestrado e doutorado. Para se inscrever, os candidatos devem preencher a ficha de inscrição do respectivo curso, disponível no endereço www.unioeste.br/pos/inscricoes.

As inscrições para o mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira podem ser feitas até dia 14 de outubro. Já para as pós-graduações em níveis de mestrado e doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras; o mestrado em Ensino, e o mestrado profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade, as inscrições terminam em 30 de setembro. A taxa de inscrição para todos os cursos é de R$ 150.

Bolsa para pós-doutorado

O programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação abriu edital para seleção de uma vaga para bolsa de pós-doutorado, disponível no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES). Para fazer a inscrição é necessário preencher a ficha de inscrição online, no site http://www.unioeste.br/pos/inscricoes.

O programa também tem vagas para Aluno Especial no mestrado em Engenharia Elétrica e Computação Para inscrição, o candidato deverá preencher o cadastro on-line através do endereço eletrônico www.unioeste.br/pos/inscricoes . A taxa de inscrição é de R$ 150.

Para mais informações, os editais com as orientações aos candidatos estão disponíveis nas respectivas páginas dos cursos, no endereço www.foz.unioeste.br.

Com H2Foz