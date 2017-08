Unioeste inaugura Restaurante Universitário

O Restaurante Universitário do campus de Foz do Iguaçu, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), será inaugurado na próxima segunda-feira (14). O evento terá início às 11 horas com a presença de autoridades locais e convidados.

Para os Restaurantes Universitários dos cinco campi da Unioeste, foi liberado pelo Governdo do Paraná, mais de R$ 1,5 milhão para aquisição de utensílios e equipamentos, recurso que também vai subsidiar a comida.

O Restaurante Universitário enfrentou alguns problemas em virtude da falência da empresa licitada, por isso houve um atraso na conclusão das obras. Felizmente durante este ano foi possível concluir a obra do RU.

O aluno desembolsará R$ 2,50 por refeição no almoço e jantar. A Unioeste, por meio do convênio, arcará com o valor de R$ 3,99 por refeição. O convênio, porém, só vale para estudantes. Professores e funcionários terão que pagar o valor integral do almoço ou jantar.

Com Portal da Cidade