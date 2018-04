UNIOESTE ABRE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS

Vagas são para os campi de Foz do Iguaçu, Cascavel, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo; salário é de R$ 3.253,72.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) está com um processo seletivo aberto para a contratação temporária de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras).