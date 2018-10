UNIOESTE ABRE INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR 2019

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2019 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). O prazo vai até 31 de outubro, com taxa de R$ 150. A isenção do pagamento pode ser requerida até 14 de outubro.

A concorrência será pelas 244 vagas, em 13 cursos presenciais no campus Foz do Iguaçu, para os períodos manhã, noite e integral. Na modalidade educação a distância (EaD), a universidade oferece 50 vagas, no curso de Gestão Pública, no grau de tecnólogo.

As provas serão aplicadas no dia 2 de dezembro, nos períodos da manhã e da tarde e são constituídas por 77 questões, mais a redação. Desta vez, as provas também serão aplicadas em Cascavel, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Curitiba e Maringá, além de Foz. O candidato poderá fazer em qualquer uma das cidades, mesmo que não seja a sede de oferta do curso desejado.

Confira abaixo a lista dos cursos presenciais ofertados pela instituição:

– Administração;

– Ciência da Computação;

– Ciências Contábeis;

– Direito;

– Enfermagem;

– Engenharia Elétrica;

– Engenharia Mecânica;

– Hotelaria;

– Letras – Português/Espanhol;

– Letras – Português/Inglês;

– Matemática;

– Pedagogia;

– Turismo.

(Com Massa News)