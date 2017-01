UNILA TERÁ 695 VAGAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA INGRESSO PELO SISU

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), em Foz do Iguaçu, disponibilizará 695 vagas em 28 cursos de graduação para ingresso pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As matrículas usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão ser feitas a partir de terça-feira (24) até sexta (27).

Cada candidato pode escolher até duas opções de curso em instituições que participam do Sisu. Nesta edição, estão sendo oferecidas 238.397 vagas em 131 universidades e institutos federais e estaduais.

Em 2016, a Unila recebeu 9.057 inscrições pelo sistema. Os cursos mais concorridos foram Medicina, Arquitetura e Urbanismo, Cinema e Audiovisual, Engenharia Civil de Infraestrutura e Serviço Social.

As notas do Enem podem ser conferidas na página do Inep na internet. E, as vagas disponibilizadas podem ser consultadas no site da Unila.

Com G1