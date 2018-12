UNILA TEM 14 CURSOS ESTRELADOS NO GUIA DO ESTUDANTE DE 2018

A UNILA figura pela terceira vez no Guia do Estudante, da Editora Abril. Neste ano, 14 cursos receberam estrelas – um a mais que no ano passado e o dobro dos que figuraram no guia em 2016. Os cursos receberam 3 e 4 estrelas, numa escala de 1 a 5

A avaliação é feita por conceitos: excelente (5 estrelas), muito bom (quatro estrelas), bom (três estrelas). Os estreantes são Arquitetura e Urbanismo e Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade. “A UNILA vem ampliando, a cada ano, a sua participação no Guia do Estudante, que é uma publicação de referência para os que estão buscando uma vaga na universidade. Ao mesmo tempo, temos sete cursos estrelados em três edições consecutivas, o que mostra a consolidação da Universidade num ranking que reconhece a qualidade e relevância dos cursos superiores brasileiros”, comemora o pró-reitor de Graduação, Lucio Flavio Gross Freitas.

Para o coordenador do curso de Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade, Pablo Henrique Nunes, receber estrelas é um ganho importante para o curso. “Fiquei bem feliz de o curso ter entrado porque, assim, vai começar a ser mais conhecido no Brasil. Isso vai dar mais visibilidade”, avalia. “Vamos lutar não só para manter, mas para melhorar a classificação. Os alunos do ensino médio usam muito o guia, e o resultado disso vai ser bom”, aposta. “Nosso curso tem ênfase em Ecologia e Biodiversidade, que é um diferencial em relação à maioria dos cursos de Ciências Biológicas do Brasil. O aluno que compra o Guia do Estudante está buscando um bom curso. Está mais decidido, mais consciente do que ele quer. Se veio para a UNILA, é porque viu essa ênfase e pretende seguir aquela carreira”, aponta.

Marcos Vitorino da Silva, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, recebeu a notícia com entusiasmo. “Fiquei muito feliz em saber que o curso recebeu quatro estrelas”, diz. “Acho de extrema importância avaliações que testificam a qualidade de um curso”, comenta. Além da visibilidade, ele aponta o fato de a avaliação ser realizada por instituição externa, oferecendo uma diferente compreensão sobre o curso.

Método

Esta é a 27ª edição do Guia do Estudante, que já está nas bancas e, em breve, estará no site da editora. A pesquisa é feita por meio de questionários eletrônicos encaminhados aos professores e coordenadores dos cursos com temas como projeto pedagógico, produção científica, atividades de extensão, infraestrutura e oferta de pós-graduação. Os questionários são encaminhadas para pareceristas – professores universitários em atividade. Cada curso passa por, no mínimo, sete pareceristas.

A avaliação é feita em três pilares básicos: projeto pedagógico, corpo docente e infraestrutura. Todos os cursos avaliados recebem conceitos, mas apenas os que alcançam as notas 3, 4 ou 5 ganham estrelas. Os cursos só podem ganhar ou perder uma estrela a cada ano. Para ser avaliado, o curso deve ter a titulação de bacharelado ou licenciatura, a primeira turma deve ter se formado dois anos antes, ser presencial e com turmas a serem ofertadas no próximo processo seletivo.

(Com UNILA)