UNILA REALIZA EVENTO SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) promove, nesta quinta-feira (27), a Palestra “O empoderamento da mulher e a responsabilização do homem por meio da Justiça Restaurativa: uma reflexão sobre a aplicabilidade e potencialidade”, com Paloma Machado Graf, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Ponta Grossa. O evento faz parte do Projeto Universidade Restaurativa, e será realizado no auditório do Colégio Anglo-Americano (Av. Paraná, 5661), a partir das 19h30. A atividade é aberta ao público e não é necessário realizar inscrição prévia.

O objetivo da palestra é difundir a justiça restaurativa, as práticas restaurativas e as práticas integrativas em saúde, em prol da construção de ambientes saudáveis para as relações humanas – pessoais e profissionais – e de uma cultura de paz. Com isso, privilegiam-se alternativas de acolhimento de conflitos de métodos autocompositivos, devolvendo a dignidade e autonomia às pessoas para lidarem com seus próprios conflitos, compreenderem a responsabilização, restaurarem a dignidade e a boa convivência futura, e assumirem compromisso de reparação dos eventuais danos ou malfeitos.

Palestrante

Paloma Machado Graf é graduada em Direito, especialista em Direito da Família e mestranda em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Atua no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Ponta Grossa, como facilitadora de Círculos de Construção de Paz, e integra a Comissão de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Paraná. Além disso, Paloma é instrutora da capacitação em Justiça Restaurativa, certificada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, e é responsável pelo projeto “Circulando Relacionamentos”.

Workshop

Já na sexta-feira (28), às 14h30, no Colégio Anglo-Americano, o Projeto “Universidade Restaurativa” realiza o Workshop “A Comunicação Não-Violenta em práticas restaurativas”, também com Paloma Machado Graf. Estão sendo ofertadas 40 vagas, com inscrição pelo Sistema Inscreva (inscreva.unila.edu.br). A participação na atividade é gratuita.

Os encontros do Projeto terão sequência nos dias 4 e 5 de outubro. Estão programados para essas datas o Minicurso “Relações Interpessoais e conflitos: visões sistêmica e restaurativa” e a Palestra “Práticas Integrativas em Saúde: das origens da patologia aos novos modelos de cuidado”. Para mais informações, acesse o site unila.edu.br/restaurativa/encontros-restaurativos.

(Com UNILA)