UNILA PRORROGA INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE MÚSICA

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), em Foz do Iguaçu, prorrogou para o dia 5 de fevereiro o prazo final de inscrição para o curso de bacharelado em música. No total, estão sendo ofertadas 13 vagas, sete delas reservadas ao sistema de cotas. Música é o único curso da Unila que não utiliza o Sisu para a seleção de estudantes.

O formulário eletrônico está disponível no site da universidade. A seleção é feita em duas etapas: classificação com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 e uma prova de habilidades específicas. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 14 de fevereiro.

Para a segunda fase é necessário preencher, entre os dias 14 e 20 de fevereiro, um novo formulário eletrônico. É preciso ainda anexar um vídeo, com duração de 5 a 10 minutos, e a carta de apresentação, na qual o candidato deve justificar a escolha de ênfase e/ou formação, e relatar a experiência e os conhecimentos musicais prévios.

O resultado final será divulgado no dia 23 de fevereiro, e a matrícula está programada para os dias 3 e 4 de março.

