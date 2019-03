UNILA OFERTA CURSOS DE EXTENSÃO GRATUITOS PARA A COMUNIDADE

O Programa Permanente de Línguas para a Comunidade da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) oferta, este ano, diversos cursos de idiomas abertos ao público, com inscrições e aulas gratuitas. As inscrições devem ser feitas pela internet, na página da Pró-Reitoria de Extensão da UNILA

Este mês, está com inscrições abertas o curso de Español en la Triple Frontera, que oferta aulas de nível básico, intermediário e avançado para a comunidade de Foz do Iguaçu e região. O curso de espanhol trabalha com uma perspectiva intercultural e com a temática da fronteira. As aulas são semanais e realizadas na UNILA-Jardim Universitário. As inscrições vão até o dia 30 de março.

Outro curso com inscrições abertas, até o dia 24 de abril, é o de Língua Grega Clássica – Oficina de Tradução, que trabalha em dois eixos: apresentação da flexão verbal e oficina de tradução. As aulas são voltadas a estudantes de Filosofia, História, Letras e outros grupos interessados no idioma.

Ainda estão previstos cursos de português brasileiro e cultura na fronteira para migrantes e refugiados (inscrições em abril), linguagem científica (abril), inglês básico (junho), alemão (julho) e espanhol para intercâmbio (outubro).

Dança, música, literatura e educação

A UNILA também oferta cursos e capacitações em outras áreas do conhecimento e abertos para a comunidade. Interessados em dança contemporânea podem integrar o projeto “Laban, arte e performance”, curso que envolve práticas corporais, artísticas e performáticas baseadas nas teorias de Rudolf Laban. As inscrições estão abertas até o próximo domingo (31).

Na área da música, estão abertas as inscrições para o “Curso Preparatório de Canto”. São 20 vagas em aulas de canto, individuais ou em grupo, ministradas por alunos de graduação do curso de Música da UNILA, com inscrições até o dia 6 de abril. Já até 16 de abril, estão abertas as inscrições para os encontros sobre “Leitura de Narrativa Policial”. Partindo do aspecto lúdico da leitura de literatura, o projeto busca o desenvolvimento de leitura e pensamento críticos, bem como o aumento do repertório cultural dos participantes do curso.

Há, ainda, capacitações específicas voltadas para a formação de docentes que atuam na rede pública. O projeto Educa-SAN pretende trabalhar a temática da alimentação e nutrição no espaço da escola, com professores municipais. São 200 vagas, com inscrições até 7 de abril. Estudantes e professores do curso de História – Licenciatura também promovem o curso “Ensinar e aprender história nos anos iniciais”. Com inscrições até 29 de junho, o curso totaliza 40 horas de aulas teóricas e atividades práticas, presenciais e a distância.

A lista completa de cursos de extensão ofertados pela UNILA está disponível em https://portal.unila.edu.br/proex/cursos-e-eventos

