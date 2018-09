UNILA OFERTA CURSO GRATUITO DE REFORÇO EM MATEMÁTICA BÁSICA

A UNILA oferta gratuitamente um curso de reforço em matemática básica do ensino médio, para a comunidade de Foz do Iguaçu. As aulas acontece aos sábados na UNILA – Jardim Universitário (sala C206), das 10h às 12h. Não há necessidade de inscrição prévia para participar do curso.

O projeto tem como um dos objetivos atender ao estudante para melhor aproveitamento nas disciplinas que necessitam da matemática básica. O curso, no entanto, é aberto a qualquer pessoa interessada em aprimorar os conhecimentos nessa área. O conteúdo das aulas engloba matérias como geometria básica plana, trigonometria, funções, álgebra, além de sistemas de equações lineares e matrizes.

A justificativa do curso destaca a dificuldade de aprendizado da matemática no ensino médio. Um estudo publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que analisou dados do último Programa Internacional de Avaliação de Aluno, constatou que 67,1% dos estudantes de 15 e 16 anos estão abaixo do nível 2 em matemática – considerado básico para o exercício da cidadania.

Nesse sentido, “proponho este curso de extensão para a melhoria do aprendizado e também para a diminuição da desistência dos estudantes nas universidades”, aponta Jonny Ardila, professor do curso de Matemática da UNILA e coordenador do projeto. Além do docente, ministram as aulas uma estudante bolsista e voluntários do projeto.

Outras informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo e-mail: jonny.ardila@unila.edu.br.

(Com UNILA)