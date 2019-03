UNILA OFERTA 100 VAGAS EM EXAMES DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o edital do exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras)

As inscrições para o exame já estão abertas e prosseguem até o dia 28 de março, exclusivamente pela internet, no Sistema Celpe-Bras (celpebras.inep.gov.br/inscricao). As provas serão realizadas de 28 a 30 de maio, em 126 postos aplicadores no Brasil e no exterior. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) é um dos postos aplicadores desde 2014 e, este ano, ofertará 100 vagas. O edital pode ser acessado em goo.gl/qteCuV.

E a procura aumenta ano a ano, como observa a coordenadora do posto aplicador UNILA/Celpe-Bras, a professora Tatiana Pereira Carvalhal. “A aplicação aqui na UNILA foi solicitada ao Inep pelos docentes da área de Português para Estrangeiros e busca atingir tanto a comunidade interna – ou seja, estudantes e professores da instituição vindos de fora do Brasil – quanto demais moradores desta região trifronteiriça que, historicamente, atrai uma grande quantidade de imigrantes com o interesse e a necessidade de estudar e trabalhar no Brasil”.

Além da iniciativa de ofertar a aplicação do Celpe-Bras, a UNILA oferta cursos de extensão de ensino da língua portuguesa pelo Programa Permanente de Línguas para a Comunidade: ensino e formação para integração (PPLC), complementa Tatiana.

O que é o Celpe-Bras

O Celpe-Bras é o exame brasileiro oficial para certificar proficiência em português como língua estrangeira e é destinado a estrangeiros e brasileiros cujo idioma materno não seja a língua portuguesa. O exame é o único certificado oficial de proficiência em português. Internacionalmente, o Celpe-Bras é aceito em firmas e instituições de ensino como comprovação de competência na língua portuguesa e, no Brasil, é exigido pelas universidades para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação.

Outorgado pelo MEC, o Celpe-Bras é conferido em quatro níveis: intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. O Inep é responsável pela aplicação, com apoio do Ministério da Educação e em parceria com o Ministério das Relações Exteriores.

Como se inscrever

Durante a inscrição, o participante deve selecionar o país e o local onde pretende realizar as provas, de acordo com o limite de vagas disponibilizadas por posto. Não é permitido realizar o exame em posto diferente do escolhido na inscrição. Para fazer a inscrição, o participante deverá informar o número de passaporte ou documento de identificação. Na UNILA, as inscrições são gratuitas. Após o encerramento do número de vagas, o sistema automaticamente bloqueia as inscrições, e o candidato precisa escolher outro posto aplicador.

Sobre a prova

O Celpe-Bras é composto de parte escrita e oral. Para obter a certificação de proficiência em língua portuguesa, o participante deverá alcançar, pelo menos, o nível intermediário nas duas partes do exame. O resultado está previsto para agosto de 2019.

Outras informações sobre o Celpe-Bras estão disponíveis na página do Núclero de Línguas da UNILA (portal.unila.edu.br/proint/nucli) e no site oficial do Celpe-Bras (celpebras.inep.gov.br/celpebras). Em caso de dúvidas, escreva para celpebras@unila.edu.br.

(Com UNILA)