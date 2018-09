UNILA OFERECE CURSINHO GRATUITO PARA QUEM VAI PRESTAR O ENEM

O Pré-Vestibular Comunitário Tekoha Guasu – projeto de extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) – vai ofertar um cursinho preparatório intensivo para os estudantes de Foz do Iguaçu e região que pretendem prestar a prova do ENEM em 2018. As atividades, gratuitas, serão realizadas aos sábados, na UNILA – Jardim Universitário.

As aulas terão início no dia 22 de setembro, e serão realizadas em oito finais de semana, sempre aos sábados, das 13h às 17h30, até a véspera da prova (10 de novembro). Neste ano, o ENEM está marcado para os dias 4 e 11 de novembro. Serão repassadas todas as disciplinas que integram a prova, e as atividades são ministradas por estudantes de diversos cursos da UNILA, que atuam como bolsistas ou como voluntários.

De acordo com Pedro Louvain, técnico em Assuntos Educacionais da UNILA e coordenador do projeto, não haverá limite de vagas, e nem necessidade de inscrição prévia. Basta os interessados comparecerem à Unidade Jardim Universitário, sala C103, nos dias e horários das atividades.

Além das aulas em sala, os estudantes também participarão de atividades externas, com visitas ao Ecomuseu de Itaipu e Polo Astronômico. “Além de preparar os estudantes para a prova do ENEM, o cursinho também tem o objetivo de trabalhar a educação patrimonial”, destaca Louvain. “O ENEM é a forma de ingresso na UNILA, e por isso consideramos importante que, de antemão, esses estudantes já estejam frequentando a Universidade, se apropriando de seus espaços, e interagindo com os discentes que atuam como professores no cursinho. É uma forma de fomentar o pertencimento e encurtar as distâncias entre a comunidade externa e a UNILA”, complementa.

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para tekoha.unila@gmail.com.

