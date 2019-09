UNILA OFERECE 315 VAGAS EM 29 CURSOS DE GRADUAÇÃO

As vagas disponíveis são decorrentes de transferências de alunos, desligamentos e mudanças de turno

A Unila abriu inscrições para transferência externa e aproveitamento de diploma. Estão sendo oferecidas 315 vagas em 29 cursos de graduação. Todas as informações estão disponíveis no edital, no site https://documentos.unila.edu.br/editais/prograd/142-1

As vagas disponíveis são decorrentes de transferências de alunos, desligamentos e mudanças de turno. A modalidade transferência é destinada a estudantes de outras instituições – públicas e privadas – do Brasil e de outros países, que queiram estudar na Unila. O preenchimento de vagas por aproveitamento de diploma é destinada a quem já é graduado, mas gostaria de fazer nova graduação. A seleção será realizada também em outras duas modalidades: reopção de curso e reingresso (para estudantes da Unila com vínculo cancelado).

Os candidatos têm prazo até as 17h do dia 15 de outubro para se inscrever, com exceção dos que buscam vaga no curso de Medicina que tem cronograma exclusivo.

Na modalidade transferência externa, terão prioridade nas vagas candidatos provenientes de escolas públicas. Entre os critérios exigidos para a disputa, está o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). Esses critérios variam de acordo com cada curso e podem ser consultados no anexo IV do edital.

Os links para os formulários de inscrição também estão disponíveis no edital, que elenca, ainda, os documentos necessários, entre eles o histórico escolar e a comprovação de vínculo ativo no semestre atual do curso de origem.

Neste ano, para a inscrição, não será necessário legalizar a documentação emitida no exterior. Os aprovados deverão providenciar a legalização apenas para a matrícula.

Medicina

O curso de Medicina tem um cronograma exclusivo e, para os candidatos nas modalidades transferência externa e aproveitamento de diploma, o prazo de inscrição será de 4 a 22 de outubro, depois de finalizada a seleção nas categorias reopção e reingresso.

Um dos critérios de seleção será a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos 2017 ou 2018. O candidato deve ter obtido nota igual ou superior a 700 pontos.

(Com Portal da CIdade)