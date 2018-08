UNILA, IFPR, UNIOESTE, RECEITA FEDERAL E PREFEITURA PROMOVEM SEMANA INTEGRADA DO SERVIDOR PÚBLICO

Objetivo do evento é ser um espaço de análise e discussão sobre o tema “Valorização e integração: contribuições e desafios do servidor público na atualidade”

Foi lançada, na manhã ontem, segunda-feira (27), a Semana Integrada do Servidor Público. Organizado de forma conjunta pela UNILA, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e Instituto Federal do Paraná (IFPR), o evento será entre os dias 22 e 27 de outubro. O objetivo é ser um espaço de análise e discussão sobre o tema “Valorização e integração: contribuições e desafios do servidor público na atualidade”.

A Semana, nesse sentido, terá um caráter social, recreativo e científico, com palestras, mesas-redondas, oficinas, atividades artísticas e culturais. As pesquisas serão apresentadas na forma de apresentação oral, a partir de sete eixos: políticas públicas e desenvolvimento; direitos humanos; bem-estar e qualidade de vida; gestão; saúde; sociedade, cultura e integração; e inovações tecnológicas. “O evento propõe, além da valorização e integração do servidor, o bem-estar, a saúde e a qualificação. Contempla, além de questões relativas ao trabalho, o desenvolvimento pessoal e a publicização de pesquisas dos servidores”, elenca a representante da UNILA na comissão organizadora do evento, Ligiane Kihara.

Compõem, ainda, os objetivos da Semana do Servidor um debate sobre relações de trabalho, importância das contribuições individuais para o coletivo, ferramentas voltadas à criação de um ambiente de trabalho mais dinâmico e criativo e uma discussão sobre os resultados das pesquisas de aprimoramento das políticas essenciais da Gestão Pública.As inscrições para o evento e dos trabalhos científicos serão pela internet, pelo link https://sig.unila.edu.br/eventos. Os interessados podem inscrever-se a partir de 15 de setembro.

Integração das instituições

No evento de lançamento, foi destacada a importância de forças conjuntas entre instituições públicas, para qualificar o debate e as ações no contexto do serviço público. “O evento é uma oportunidade ímpar para pensarmos, além da integração e do serviço público em Foz do Iguaçu, práticas cotidianas de forma integrada”, disse o reitor em exercício da UNILA, Geraldino Bartozek.O diretor da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, Fernando José Martins, destacou a necessidade da aproximação efetiva entre as instituições públicas para o fortalecimento das relações comprometidas, a superação das dificuldades e a otimização nos serviços públicos prestados à população, incluindo, segundo aponta, uma “dinamicidade e economicidade dos processos nessa aproximação”.

Entre os gestores que compuseram a mesa de lançamento do evento, estiveram presentes também o diretor-geral do campus do IFPR de Foz do Iguaçu, Nelson de Castro Neto; o delegado-chefe da Receita Federal, Rafael Dolzan; o secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Ney Patrício da Costa; e o presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, Rogério Quadros.

(Com UNILA)