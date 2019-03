UNILA ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS PARA BOLSA DE PÓS-DOUTORADO

O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA) da UNILA abriu as inscrições do processo seletivo para a concessão de bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/Capes)

O pesquisador selecionado receberá uma bolsa no valor de R$ 4.100, paga pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com duração mínima de 12 meses, variando de acordo com a modalidade de seleção do bolsista. O edital que regulamenta a seleção pode ser acessado em goo.gl/gMccDE.

Para poder participar da seleção, o candidato precisa possuir título de doutor na área de ciências sociais e humanidades, obtido em cursos avaliados pela Capes e reconhecidos pelo CNE/MEC. Casos de diploma obtido em instituição estrangeira serão analisados pelo Programa de Pós-Graduação. Além disso, o candidato não pode ser aposentado (ou estar em situação equiparada) nem ser integrante do quadro de pessoal da UNILA.

As inscrições podem ser feitas pelo Sistema Inscreva (inscreva.unila.edu.br), até o dia 7 de abril. Entre os documentos exigidos está, por exemplo, a cópia do diploma de doutorado ou a ata de defesa da tese, além de um projeto de pesquisa para um período de 12 meses, passível de renovação, destacando o plano de trabalho e os resultados esperados.

O bolsista deverá dedicar-se integralmente às atividades do projeto de pesquisa apresentado e aprovado, além de ministrar, pelo menos, uma disciplina por ano em conjunto com docentes permanentes do PPGIELA.

Programa de Pós-Doutorado

O Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/Capes) tem por objetivo promover a realização de estudos de alto nível; reforçar os grupos de pesquisa nacionais; renovar os quadros nos programas de pós-graduação nas instituições de ensino superior e de pesquisa; e promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos programas de pós-graduação no país.

Para conhecer as linhas de pesquisa do PPGIELA, acesse o site do Programa (programas.unila.edu.br/iela). Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail secretaria.iela@unila.edu.br.

