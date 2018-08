UNILA E UNICAMP PROMOVEM CAPACITAÇÃO SOBRE MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS EM FOZ DO IGUAÇU

O 16º Programa de Capacitação: população, cidades e políticas sociais, realizado pela UNILA e a Unicamp, está com inscrições abertas até o dia 10 de agosto. Este ano, a capacitação terá como foco as migrações, os direitos humanos e as fronteiras. O programa será realizado no dia 21 de agosto, nos períodos da manhã e tarde, no Espaço Florestan Fernandes 3, no Parque Tecnológico Itaipu (PTI). Foram disponibilizadas 100 vagas, e a inscrição é gratuita. Informações e inscrições em https://www.unila.edu.br/noticias/curso.

A proposta do programa consiste em capacitar e sensibilizar as secretarias municipais, estaduais e de governo acerca das inter-relações entre população e desenvolvimento social, com ênfase nas novas dinâmicas do crescimento populacional das cidades, nas migrações internas e internacionais e, também, na necessidade de políticas sociais. O programa será composto por uma introdução geral às questões populacionais atuais, com particular destaque às características e tendências recentes das migrações internacionais. Também serão aprofundadas questões relativas à educação, saúde, pobreza, às políticas públicas e suas inter-relações com migrações e fronteiras.

O público-alvo são profissionais, docentes, estudantes de graduação e pós-graduação, envolvidos nas temáticas da urbanização, migração, desenvolvimento urbano e regional e assistência social, oriundos de instituições do governo federal, estadual ou municipal, organismos não governamentais ou movimentos sociais. Dentro de uma perspectiva multidisciplinar, a capacitação possibilita ao participante o intercâmbio de experiências para a ampliação do interesse de pesquisa e do conhecimento das realidades nacional, regional, local e fronteiriça.

O 16º Programa de Capacitação é realizado pelo Núcleo de Estudos Populacionais (Nepo) da Unicamp, com apoio da UNILA e do Projeto Observatório das Migrações em São Paulo (Fapesp/CNPq), e em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas. Na UNILA, são apoiadores o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Amazônia (NEIAM), o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD) e o curso de Administração Pública e Políticas Públicas.

Foto – Curso é voltado para profissionais, docentes e estudantes envolvidos nas temáticas de migração, desenvolvimento urbano e assistência social.

(Com UNILA)