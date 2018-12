UNILA CRIA PROGRAMA DE MESTRADO EM ECONOMIA

Previsão é que o edital do processo seletivo seja publicado no primeiro semestre de 2019, com início do curso no semestre seguinte

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) aprovou o mestrado em Economia proposto pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). Com isso, a Universidade termina 2018 com 11 programas de mestrado. Recentemente, a Capes já havia aprovado os mestrados em História e em Relações Internacionais.

O Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGE) da Unila tem como objetivo central realizar estudos e pesquisas aprofundadas sobre economia e suas aplicações, para promoção do desenvolvimento nos países e regiões da América Latina. O mestrado abrange duas linhas de pesquisa: Economia do bem-estar e demografia; e Macroeconomia e desenvolvimento.

“O mestrado em Economia terá papel importante na região, desenvolvendo pesquisas em assuntos de interesse público, isto é, produzindo conhecimento com o rigor científico de uma universidade pública. Foz do Iguaçu e a região trinacional carecem de pesquisa acadêmica em assuntos específicos e que colabore com o processo de desenvolvimento econômico e social e, sobretudo, que contribua com as instituições com diagnósticos mais assertivos nesse processo de desenvolvimento”, avalia o coordenador do PPGE, professor Henrique Kawamura.

Kawamura ressalta que o mestrado da Unila será o primeiro do Paraná com concentração em Economia Aplicada. “A escolha dessa concentração gira em torno da necessidade de se trabalhar a teoria econômica de forma plural e aplicada, para elucidar problemas ligados ao processo de planejamento para o desenvolvimento econômico. No PPGE, as discussões e reflexões sobre o bem-estar social, macroeconomia e desenvolvimento ajudarão na elaboração de pesquisa e na constituição de uma rede de profissionais capazes de discutir e elucidar os principais desafios das economias locais, para a superação das suas desigualdades econômicas e sociais”, explica o professor.

A previsão é que o edital do processo seletivo seja publicado no primeiro semestre de 2019, com início do curso no semestre seguinte. Serão ofertadas, inicialmente, 10 vagas, e poderão participar da seleção estudantes formados em qualquer curso de graduação.

(Com ClickFoz)