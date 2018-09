UNILA APRESENTA PROGRAMA AGENDA TRÍPLICE A DIPLOMATA E CÔNSULES DO BRASIL E DA ARGENTINA

O Programa Institucional Agenda Tríplice foi instituído pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), neste ano, com o objetivo de apoiar projetos de pesquisa voltados ao estudo de temas prioritários para os desafios da tríplice fronteira. Em reunião, no último dia 6, a iniciativa foi apresentada a Roberto Ramón Lafforgue, cônsul da Argentina em Foz do Iguaçu, Luiz Galindo de Medeiros, cônsul do Brasil em Puerto Iguazú, e Julia Salles Amaral, diplomata do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

O reitor Gustavo Oliveira Vieira destacou que os cônsules e a diplomata ficaram satisfatoriamente surpreendidos com o Programa. “Pudemos também ouvi-los na condição de atores na construção da agenda desse programa institucional para que o edital, que será lançado no Dia C da Ciência, permita um diagnóstico mais preciso possível. Há um desafio de compreender essas fronteiras e os desafios que elas apresentam em termos de políticas públicas. E o Programa Agenda Tríplice só reforça o papel que a UNILA tem a desempenhar aqui na região”, explica.

“O Programa me parece excelente, pois trata de temas dessa fronteira tão particular, com sua dinâmica e sua personalidade. Acredito que todos os atores envolvidos são muito importantes e com certeza o Governo da Província de Missiones estará muito interessado em participar desse projeto”, afirma o cônsul argentino Roberto Ramón Lafforgue.

De acordo com o cônsul brasileiro Luiz Galindo de Medeiros, o Programa Agenda Tríplice vai ao encontro da política de relações exteriores brasileira. “É uma oportunidade de estabelecer parâmetros de cooperação importantíssimos entre a academia e as ações de governo. Em relação às áreas a serem abordadas, há um leque variado. Inicialmente, eu citaria as áreas da saúde, comércio, e, principalmente, de facilitação do trânsito fronteiriço e da integração das comunidades”, ressalta.

Na mesma linha, a diplomata Julia Salles Amaral vê a iniciativa como de suma importância para fornecer subsídios a um projeto de integração fronteiriça. “A missão da UNILA é vista por nós como uma força para, justamente, promover a integração das fronteiras e por isso é de grande relevância essa parceria entre o âmbito acadêmico e da política pública”, complementa.

Além do reitor, representaram a UNILA na reunião a pró-reitora de Relações Institucionais e Internacionais, Diana Araújo Pereira, o chefe do Departamento de Pesquisa, Rodrigo Cantu de Souza, a chefe do Departamento de Pós-Graduação, Liciane Roling, e o assessor da Reitoria para a PRPPG, Marcelo Cezar Pinto.

Agenda Tríplice

O Programa Institucional Agenda Tríplice visa contribuir para a integração e o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, político, cultural, artístico e ambiental da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai; e para a consolidação da UNILA como instituição de referência internacional e de excelência acadêmica em estudos de fronteira. Dessa forma, irá apoiar projetos de pesquisa, em diversas áreas de conhecimento, voltados ao estudo de temas prioritários para a agenda de desafios da tríplice fronteira.

Estão, ainda, entre os objetivos do Programa contribuir para a formação de pesquisadores e de quadros profissionais de alto nível, aptos a cooperar para a integração da tríplice fronteira e a constituir grupos de pesquisa avançada e em rede sobre estudos de fronteiras, com articulações nacionais e internacionais.

Além do Agenda Tríplice, a UNILA estabeleceu outros dois programas institucionais que obedecem à mesma estrutura, apenas alterando o escopo da política. São eles: o Programa Prioridade América Latina e Caribe e o Programa de Apoio aos Grupos de Pesquisa.

(Com UNILA)